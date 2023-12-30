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Над территорией Брянска сбили два беспилотника
Над территорией Брянска сбили два беспилотника - РИА Новости, 30.12.2023
Над территорией Брянска сбили два беспилотника
Система ПВО сбила два беспилотника над Брянском и Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T00:26
2023-12-30T00:26
2023-12-30T00:30
брянск
специальная военная операция на украине
брянский район
александр богомаз
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника над Брянском и Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее в пятницу Богомаз сообщал, что за день средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Брянской области."Над городом Брянск и Брянским районом работает ПВО министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html
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брянск, брянский район, александр богомаз, происшествия, брянская область
Брянск, Специальная военная операция на Украине, Брянский район, Александр Богомаз, Происшествия, Брянская область
Над территорией Брянска сбили два беспилотника
Богомаз: ПВО сбила над Брянском и районом два беспилотника