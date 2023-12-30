Рейтинг@Mail.ru
Над территорией Брянска сбили два беспилотника - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 30.12.2023 (обновлено: 00:30 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/bespilotniki-1919071425.html
Над территорией Брянска сбили два беспилотника
Над территорией Брянска сбили два беспилотника - РИА Новости, 30.12.2023
Над территорией Брянска сбили два беспилотника
Система ПВО сбила два беспилотника над Брянском и Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T00:26
2023-12-30T00:30
брянск
специальная военная операция на украине
брянский район
александр богомаз
происшествия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника над Брянском и Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее в пятницу Богомаз сообщал, что за день средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Брянской области."Над городом Брянск и Брянским районом работает ПВО министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html
брянск
брянский район
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, брянский район, александр богомаз, происшествия, брянская область
Брянск, Специальная военная операция на Украине, Брянский район, Александр Богомаз, Происшествия, Брянская область
Над территорией Брянска сбили два беспилотника

Богомаз: ПВО сбила над Брянском и районом два беспилотника

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Карта военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника над Брянском и Брянским районом, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее в пятницу Богомаз сообщал, что за день средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Брянской области.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Силы ПВО отбили ракетный удар ВСУ по Белгородской области
00:06
"Над городом Брянск и Брянским районом работает ПВО министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянский районАлександр БогомазПроисшествияБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала