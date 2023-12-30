https://ria.ru/20231230/aviaudar-1919161746.html
Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо
Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо - РИА Новости, 30.12.2023
Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо
Израиль нанес в субботу авиаудары по ряду объектов к югу от сирийского города Алеппо, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:32
2023-12-30T18:32
2023-12-30T18:32
в мире
алеппо
сирия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576311621_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_35f6e1834e81ab98a0791e42e5111e64.jpg
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Израиль нанес в субботу авиаудары по ряду объектов к югу от сирийского города Алеппо, сообщило министерство обороны Сирии. Ранее источник информировал РИА Новости, что взрывы слышны в небе над Алеппо. "Приблизительно в 17.20 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, нанеся удары по ряду объектов к югу от города Алеппо. В результате агрессии нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20231230/blokada-1919093452.html
алеппо
сирия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576311621_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_80fa65b34ee9cbc3adb70ac790f2d315.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алеппо, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Алеппо, Сирия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо
Минобороны Сирии: Израиль нанес авиаудары по объектам к югу от Алеппо