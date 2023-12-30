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Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо - РИА Новости, 30.12.2023
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18:32 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/aviaudar-1919161746.html
Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо
Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо - РИА Новости, 30.12.2023
Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо
Израиль нанес в субботу авиаудары по ряду объектов к югу от сирийского города Алеппо, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:32
2023-12-30T18:32
в мире
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сирия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 30 дек - РИА Новости. Израиль нанес в субботу авиаудары по ряду объектов к югу от сирийского города Алеппо, сообщило министерство обороны Сирии. Ранее источник информировал РИА Новости, что взрывы слышны в небе над Алеппо. "Приблизительно в 17.20 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, нанеся удары по ряду объектов к югу от города Алеппо. В результате агрессии нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
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в мире, алеппо, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Алеппо, Сирия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо

Минобороны Сирии: Израиль нанес авиаудары по объектам к югу от Алеппо

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкТрасса Алеппо-Латакия в Идлибе
Трасса Алеппо-Латакия в Идлибе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Трасса Алеппо-Латакия в Идлибе. Архивное фото
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КАИР, 30 дек - РИА Новости. Израиль нанес в субботу авиаудары по ряду объектов к югу от сирийского города Алеппо, сообщило министерство обороны Сирии.
Ранее источник информировал РИА Новости, что взрывы слышны в небе над Алеппо.
«
"Приблизительно в 17.20 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, нанеся удары по ряду объектов к югу от города Алеппо. В результате агрессии нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
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В миреАлеппоСирияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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