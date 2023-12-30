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Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо

Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо - РИА Новости, 30.12.2023

Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по объектам к югу от Алеппо

Израиль нанес в субботу авиаудары по ряду объектов к югу от сирийского города Алеппо, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:32

2023-12-30T18:32

2023-12-30T18:32

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 30 дек - РИА Новости. Израиль нанес в субботу авиаудары по ряду объектов к югу от сирийского города Алеппо, сообщило министерство обороны Сирии. Ранее источник информировал РИА Новости, что взрывы слышны в небе над Алеппо. "Приблизительно в 17.20 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, нанеся удары по ряду объектов к югу от города Алеппо. В результате агрессии нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.

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в мире, алеппо, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году