https://ria.ru/20231229/vybory-1918994378.html

Нарышкин поручил СВР предотвратить попытки внешнего вмешательства в выборы

Нарышкин поручил СВР предотвратить попытки внешнего вмешательства в выборы - РИА Новости, 29.12.2023

Нарышкин поручил СВР предотвратить попытки внешнего вмешательства в выборы

Служба внешней разведки РФ обязана приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в президентские выборы в РФ в 2024 году,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:28

2023-12-29T15:28

2023-12-29T15:51

выборы президента россии — 2024

политика

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ обязана приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в президентские выборы в РФ в 2024 году, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."В новом году состоится важное политическое событие – выборы президента Российской Федерации. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы на дальних подступах предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства. Ничто не должно помешать свободному волеизъявлению российского народа", - сказал Нарышкин в новогоднем видеопоздравлении сотрудникам СВР, опубликованном на сайте спецслужбы."Предстоит немало и других дел. Жизнь разведчиков никогда не была беззаботной, размеренной, тем более в эпоху перемен", - отметил директор СВР.По словам Нарышкина, уходящий год был непростым, но сотрудники Службы внешней разведки "в очередной раз продемонстрировали умение держать удар, стойко преодолевать трудности и преграды". Нарышкин пожелал личному составу СВР счастья, удачи, новых успехов и достижений, а также здоровья и добра сотрудникам Службы внешней разведки и их близким.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин