https://ria.ru/20231229/vybory-1918994378.html
Нарышкин поручил СВР предотвратить попытки внешнего вмешательства в выборы
Нарышкин поручил СВР предотвратить попытки внешнего вмешательства в выборы - РИА Новости, 29.12.2023
Нарышкин поручил СВР предотвратить попытки внешнего вмешательства в выборы
Служба внешней разведки РФ обязана приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в президентские выборы в РФ в 2024 году,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:28
2023-12-29T15:28
2023-12-29T15:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ обязана приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в президентские выборы в РФ в 2024 году, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."В новом году состоится важное политическое событие – выборы президента Российской Федерации. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы на дальних подступах предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства. Ничто не должно помешать свободному волеизъявлению российского народа", - сказал Нарышкин в новогоднем видеопоздравлении сотрудникам СВР, опубликованном на сайте спецслужбы."Предстоит немало и других дел. Жизнь разведчиков никогда не была беззаботной, размеренной, тем более в эпоху перемен", - отметил директор СВР.По словам Нарышкина, уходящий год был непростым, но сотрудники Службы внешней разведки "в очередной раз продемонстрировали умение держать удар, стойко преодолевать трудности и преграды". Нарышкин пожелал личному составу СВР счастья, удачи, новых успехов и достижений, а также здоровья и добра сотрудникам Службы внешней разведки и их близким.
https://ria.ru/20231218/vybory-1916602148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин
Нарышкин поручил СВР предотвратить попытки внешнего вмешательства в выборы
Нарышкин: СВР обязана не допустить попыток внешнего вмешательства в выборы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ обязана приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в президентские выборы в РФ в 2024 году, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"В новом году состоится важное политическое событие – выборы президента Российской Федерации. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы на дальних подступах предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства. Ничто не должно помешать свободному волеизъявлению российского народа", - сказал Нарышкин в новогоднем видеопоздравлении сотрудникам СВР, опубликованном на сайте спецслужбы.
"Предстоит немало и других дел. Жизнь разведчиков никогда не была беззаботной, размеренной, тем более в эпоху перемен", - отметил директор СВР.
По словам Нарышкина, уходящий год был непростым, но сотрудники Службы внешней разведки "в очередной раз продемонстрировали умение держать удар, стойко преодолевать трудности и преграды". Нарышкин пожелал личному составу СВР счастья, удачи, новых успехов и достижений, а также здоровья и добра сотрудникам Службы внешней разведки и их близким.
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