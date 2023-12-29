https://ria.ru/20231229/vokzal-1918897420.html

Специалисты Москвы завершили благоустройство возле вокзала "Окружная"

Специалисты Москвы завершили благоустройство возле вокзала "Окружная" - РИА Новости, 29.12.2023

Специалисты Москвы завершили благоустройство возле вокзала "Окружная"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле столичного вокзала "Окружная", расположенного на границе Северного и... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:16

2023-12-29T09:16

2023-12-29T09:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле столичного вокзала "Окружная", расположенного на границе Северного и Северо-Восточного административных округов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с увеличением пассажиропотока появилась необходимость сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к новому городскому вокзалу "Окружная", который объединяет одноименные станции метро, МЦК и МЦД-1. В зону благоустройства вошли Локомотивный и Нововладыкинский проезды", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что специалисты расширили существующие и обустроили новые тротуары, общая площадь пешеходной зоны составила около 12,7 тысячи квадратных метров. Проложили дополнительную ливневую канализацию. "В рамках проекта обновили свыше 18,4 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части, в Локомотивном проезде организовали парковку, сделали парковочные карманы на обеих улицах. Систему освещения модернизировали - заменили старые опоры и установили дополнительные. Территорию теперь освещают более 100 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - пояснил Бирюков. По его словам, в ходе работ в Локомотивном проезде специалисты поставили три современных остановочных павильона и обустроили комфортное общественное пространство с уютными местами для отдыха, лавочками и качелями под навесами. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая благоустройства. В Локомотивном проезде высадили более 80 деревьев и 4,4 тысячи кустарников, привели в порядок существующий газон и разбили новый, общая площадь "зеленого ковра" превысила 23,3 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20231228/blagoustroystvo-1918738544.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы