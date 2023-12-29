https://ria.ru/20231229/ubiystvo-1918979833.html

Рецидивиста, обвиняемого в убийстве пенсионерки в Подмосковье, арестовали

Рецидивиста, обвиняемого в убийстве пенсионерки в Подмосковье, арестовали - РИА Новости, 29.12.2023

Рецидивиста, обвиняемого в убийстве пенсионерки в Подмосковье, арестовали

Рецидивист, обвиняемый в убийстве пенсионерки, поехавшей на дачу в Каширу, арестован, тело женщины до сих пор не нашли, сообщают подмосковные главк СК России и... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:40

2023-12-29T14:40

2023-12-29T14:40

происшествия

кашира

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Рецидивист, обвиняемый в убийстве пенсионерки, поехавшей на дачу в Каширу, арестован, тело женщины до сих пор не нашли, сообщают подмосковные главк СК России и прокуратура. Уголовное дело об убийстве возбудили в Подмосковье 23 декабря после исчезновения 70-летней москвички, которая поехала в Каширу на электричке на дачу. В тот день она позвонила дочери и сказала, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину, затем телефон уже был вне зоны доступа. Был задержан подозреваемый - 72-летний житель деревни Топканово, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение. "Следственными органами… 72-летнему жителю деревни Топканово предъявлено обвинение в убийстве пенсионерки, которая 23 декабря по пути на свою дачу в город Каширу пропала без вести (часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении главка. Мера пресечения избрана до 23 февраля, вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал, тела потерпевшей пока не найдено, уточняет прокуратура. Как сообщали в СК, в багажнике автомобиля мужчины была обнаружена кровь, принадлежащая пропавшей пенсионерке. Кроме этого, на вещах потерпевшей в мусорном баке в соседнем населенном пункте экспертами установлен генотип подозреваемого. "Установлено, что потерпевшая шла по проезжей части дороги от деревни Топканово к деревне Вослинка. По этой же дороге на легковом автомобиле передвигался 72-летний местный житель, который в ходе ссоры совершил убийство женщины", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918793396.html

https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918378365.html

кашира

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, кашира, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)