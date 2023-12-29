В Киеве и еще нескольких регионах объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и еще нескольких регионах
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога также звучит в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее в пятницу тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, она звучит до сих пор.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в Киеве был объявлен в 15.45 мск. Спустя минуту тревога распространилась на Киевскую область и все остальные указанные регионы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.