https://ria.ru/20231229/tatarstan-1918919191.html
Сотрудники ГИБДД Татарстана будут поздравлять водителей в новогоднюю ночь
Сотрудники ГИБДД Татарстана будут поздравлять водителей в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2023
Сотрудники ГИБДД Татарстана будут поздравлять водителей в новогоднюю ночь
Сотрудники ГИБДД в Татарстане в новогоднюю ночь проведут профилактические рейды, они поздравят добросовестных участников дорожного движения с праздником,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:37
2023-12-29T11:37
2023-12-29T11:37
республика татарстан
нижнекамск
автомобильные дороги
дед мороз
снегурочка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723775_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_212e321afdb8e58cb17e958aba79c65a.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Татарстане в новогоднюю ночь проведут профилактические рейды, они поздравят добросовестных участников дорожного движения с праздником, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Мероприятия пройдут во всех 45 районах Татарстана. Также водителей на региональных трассах с наступающим Новым годом уже поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. Так, в городе Нижнекамск новогодний патруль останавливал водителей и вручал им небольшие подарки, а также информационные брошюры по безопасности на дороге. Водителям напомнили о правилах дорожного движения – соблюдении скоростного режима, снижении скорости перед пешеходными переходами, использовании детских автокресел и ремней безопасности. Затем сказочные персонажи пожелали водителям безопасных дорог и соблюдения правил дорожного движения, а также попросили проявлять внимание к пешеходам. Все участники акции получили подарки.
https://ria.ru/20231222/vodosnabzhenie-1917532435.html
нижнекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, автомобильные дороги, дед мороз, снегурочка
Республика Татарстан, Нижнекамск, Автомобильные дороги, Дед Мороз, Снегурочка
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Татарстане в новогоднюю ночь проведут профилактические рейды, они поздравят добросовестных участников дорожного движения с праздником, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Мероприятия пройдут во всех 45 районах Татарстана. Также водителей на региональных трассах с наступающим Новым годом уже поздравляют Дед Мороз
и Снегурочка
. Так, в городе Нижнекамск
новогодний патруль останавливал водителей и вручал им небольшие подарки, а также информационные брошюры по безопасности на дороге.
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Водителям напомнили о правилах дорожного движения – соблюдении скоростного режима, снижении скорости перед пешеходными переходами, использовании детских автокресел и ремней безопасности.
Затем сказочные персонажи пожелали водителям безопасных дорог и соблюдения правил дорожного движения, а также попросили проявлять внимание к пешеходам. Все участники акции получили подарки.