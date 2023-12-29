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Сотрудники ГИБДД Татарстана будут поздравлять водителей в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
11:37 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/tatarstan-1918919191.html
Сотрудники ГИБДД Татарстана будут поздравлять водителей в новогоднюю ночь
Сотрудники ГИБДД Татарстана будут поздравлять водителей в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2023
Сотрудники ГИБДД Татарстана будут поздравлять водителей в новогоднюю ночь
Сотрудники ГИБДД в Татарстане в новогоднюю ночь проведут профилактические рейды, они поздравят добросовестных участников дорожного движения с праздником,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:37
2023-12-29T11:37
республика татарстан
нижнекамск
автомобильные дороги
дед мороз
снегурочка
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Татарстане в новогоднюю ночь проведут профилактические рейды, они поздравят добросовестных участников дорожного движения с праздником, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Мероприятия пройдут во всех 45 районах Татарстана. Также водителей на региональных трассах с наступающим Новым годом уже поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. Так, в городе Нижнекамск новогодний патруль останавливал водителей и вручал им небольшие подарки, а также информационные брошюры по безопасности на дороге. Водителям напомнили о правилах дорожного движения – соблюдении скоростного режима, снижении скорости перед пешеходными переходами, использовании детских автокресел и ремней безопасности. Затем сказочные персонажи пожелали водителям безопасных дорог и соблюдения правил дорожного движения, а также попросили проявлять внимание к пешеходам. Все участники акции получили подарки.
https://ria.ru/20231222/vodosnabzhenie-1917532435.html
нижнекамск
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нижнекамск, автомобильные дороги, дед мороз, снегурочка
Республика Татарстан, Нижнекамск, Автомобильные дороги, Дед Мороз, Снегурочка

Сотрудники ГИБДД Татарстана будут поздравлять водителей в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС проверяет документы у водителя
Сотрудник ДПС проверяет документы у водителя - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС проверяет документы у водителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Татарстане в новогоднюю ночь проведут профилактические рейды, они поздравят добросовестных участников дорожного движения с праздником, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Мероприятия пройдут во всех 45 районах Татарстана. Также водителей на региональных трассах с наступающим Новым годом уже поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. Так, в городе Нижнекамск новогодний патруль останавливал водителей и вручал им небольшие подарки, а также информационные брошюры по безопасности на дороге.
Систему водоснабжения запустили в Татарстане по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Систему водоснабжения запустили в Татарстане по нацпроекту
22 декабря, 16:52
Водителям напомнили о правилах дорожного движения – соблюдении скоростного режима, снижении скорости перед пешеходными переходами, использовании детских автокресел и ремней безопасности.
Затем сказочные персонажи пожелали водителям безопасных дорог и соблюдения правил дорожного движения, а также попросили проявлять внимание к пешеходам. Все участники акции получили подарки.
 
Республика ТатарстанНижнекамскАвтомобильные дорогиДед МорозСнегурочка
 
 
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