https://ria.ru/20231229/tatarstan-1918919191.html

Сотрудники ГИБДД Татарстана будут поздравлять водителей в новогоднюю ночь

Сотрудники ГИБДД Татарстана будут поздравлять водителей в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2023

Сотрудники ГИБДД Татарстана будут поздравлять водителей в новогоднюю ночь

Сотрудники ГИБДД в Татарстане в новогоднюю ночь проведут профилактические рейды, они поздравят добросовестных участников дорожного движения с праздником,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:37

2023-12-29T11:37

2023-12-29T11:37

республика татарстан

нижнекамск

автомобильные дороги

дед мороз

снегурочка

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Татарстане в новогоднюю ночь проведут профилактические рейды, они поздравят добросовестных участников дорожного движения с праздником, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Мероприятия пройдут во всех 45 районах Татарстана. Также водителей на региональных трассах с наступающим Новым годом уже поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. Так, в городе Нижнекамск новогодний патруль останавливал водителей и вручал им небольшие подарки, а также информационные брошюры по безопасности на дороге. Водителям напомнили о правилах дорожного движения – соблюдении скоростного режима, снижении скорости перед пешеходными переходами, использовании детских автокресел и ремней безопасности. Затем сказочные персонажи пожелали водителям безопасных дорог и соблюдения правил дорожного движения, а также попросили проявлять внимание к пешеходам. Все участники акции получили подарки.

https://ria.ru/20231222/vodosnabzhenie-1917532435.html

нижнекамск

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижнекамск, автомобильные дороги, дед мороз, снегурочка