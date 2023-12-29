Русские священники на Рождество посетят Африку, заявил иерей Георгий
иерей Георгий: русские священники на Рождество посетят Африку
Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Духовенство Патриаршего экзархата Африки посетит континент на Рождество, при этом после смены руководства Патриаршего экзархата Африки в нем был рукоположен один клирик, еще один перешел в экзархат из Александрийской церкви, одиннадцать семинаристов приехали на учебу в Россию, а пять монахов и послушниц направились на практику в монастыри России, сообщил председатель Миссионерского отдела Патриаршего Экзархата Африки иерей Георгий Максимов.
Исполняющим обязанности Патриаршего экзарха Африки в октябре был назначен епископ Зарайский Константин (Островский).
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"За эти два месяца владыка Константин рукоположил одного африканского клирика, привез одиннадцать семинаристов в российские семинарии, пять монахинь и послушниц направил на практику в российские монастыри, один клирик был принят от греков (Александрийской православной церкви – ред.), подготовлена масштабная поездка русских священников в страны Африки на Рождество, в том числе поездка самого владыки, осуществлены гуманитарные проекты, например, помощь православным, пострадавшим от наводнения в ЦАР", - написал Георгий Максимов в своем в Telegram-канале.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Леонид. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.