https://ria.ru/20231229/svyaschenniki-1919036849.html

Русские священники на Рождество посетят Африку, заявил иерей Георгий

Русские священники на Рождество посетят Африку, заявил иерей Георгий - РИА Новости, 29.12.2023

Русские священники на Рождество посетят Африку, заявил иерей Георгий

Духовенство Патриаршего экзархата Африки посетит континент на Рождество, при этом после смены руководства Патриаршего экзархата Африки в нем был рукоположен... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:43

2023-12-29T18:43

2023-12-29T18:49

африка

россия

епифаний думенко

русская православная церковь

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Духовенство Патриаршего экзархата Африки посетит континент на Рождество, при этом после смены руководства Патриаршего экзархата Африки в нем был рукоположен один клирик, еще один перешел в экзархат из Александрийской церкви, одиннадцать семинаристов приехали на учебу в Россию, а пять монахов и послушниц направились на практику в монастыри России, сообщил председатель Миссионерского отдела Патриаршего Экзархата Африки иерей Георгий Максимов.Исполняющим обязанности Патриаршего экзарха Африки в октябре был назначен епископ Зарайский Константин (Островский). "За эти два месяца владыка Константин рукоположил одного африканского клирика, привез одиннадцать семинаристов в российские семинарии, пять монахинь и послушниц направил на практику в российские монастыри, один клирик был принят от греков (Александрийской православной церкви – ред.), подготовлена масштабная поездка русских священников в страны Африки на Рождество, в том числе поездка самого владыки, осуществлены гуманитарные проекты, например, помощь православным, пострадавшим от наводнения в ЦАР", - написал Георгий Максимов в своем в Telegram-канале.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Леонид. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.

https://ria.ru/20231220/rozhdestvo-1916885443.html

африка

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африка, россия, епифаний думенко, русская православная церковь