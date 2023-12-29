https://ria.ru/20231229/sviridova-1918928170.html

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах - РИА Новости, 29.12.2023

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных Демократической партии России (ДПР), выдвинувшей Ирину Свиридову на выборы президента, РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:58

2023-12-29T11:58

2023-12-29T11:58

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных Демократической партии России (ДПР), выдвинувшей Ирину Свиридову на выборы президента, следует из постановления. Ранее 28 декабря Свиридова подала документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента от ДПР. Согласно документу, комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей партии Александра Зорина, Сергея Иванеева, Евгения Лаврентьева. В качестве уполномоченных представителей по финансовым вопросам Свиридовой зарегистрированы Сергей Иванеев, Максим Тарлыков. Также кандидату было разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выборы президента назначены на 17 марта.

https://ria.ru/20231228/pamfilova-1918690261.html

https://ria.ru/20231226/vybory-1918127656.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия