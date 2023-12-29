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ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах - РИА Новости, 29.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:58 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/sviridova-1918928170.html
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах - РИА Новости, 29.12.2023
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах
Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных Демократической партии России (ДПР), выдвинувшей Ирину Свиридову на выборы президента, РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:58
2023-12-29T11:58
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных Демократической партии России (ДПР), выдвинувшей Ирину Свиридову на выборы президента, следует из постановления. Ранее 28 декабря Свиридова подала документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента от ДПР. Согласно документу, комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей партии Александра Зорина, Сергея Иванеева, Евгения Лаврентьева. В качестве уполномоченных представителей по финансовым вопросам Свиридовой зарегистрированы Сергей Иванеев, Максим Тарлыков. Также кандидату было разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выборы президента назначены на 17 марта.
https://ria.ru/20231228/pamfilova-1918690261.html
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах

ЦИК зарегистрировал уполномоченных ДПР, выдвинувшей Свиридову в президенты

© Демократическая партия РоссииИрина Свиридова
Ирина Свиридова
© Демократическая партия России
Ирина Свиридова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных Демократической партии России (ДПР), выдвинувшей Ирину Свиридову на выборы президента, следует из постановления.
Ранее 28 декабря Свиридова подала документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента от ДПР.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Памфилова рассказала о кандидатах на должность президента
Вчера, 11:32
Согласно документу, комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей партии Александра Зорина, Сергея Иванеева, Евгения Лаврентьева.
В качестве уполномоченных представителей по финансовым вопросам Свиридовой зарегистрированы Сергей Иванеев, Максим Тарлыков.
Также кандидату было разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Выборы президента назначены на 17 марта.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата
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