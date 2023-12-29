https://ria.ru/20231229/sviridova-1918928170.html
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах - РИА Новости, 29.12.2023
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах
Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных Демократической партии России (ДПР), выдвинувшей Ирину Свиридову на выборы президента, РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:58
2023-12-29T11:58
2023-12-29T11:58
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных Демократической партии России (ДПР), выдвинувшей Ирину Свиридову на выборы президента, следует из постановления. Ранее 28 декабря Свиридова подала документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента от ДПР. Согласно документу, комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей партии Александра Зорина, Сергея Иванеева, Евгения Лаврентьева. В качестве уполномоченных представителей по финансовым вопросам Свиридовой зарегистрированы Сергей Иванеев, Максим Тарлыков. Также кандидату было разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выборы президента назначены на 17 марта.
https://ria.ru/20231228/pamfilova-1918690261.html
https://ria.ru/20231226/vybory-1918127656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Свиридовой на выборах
ЦИК зарегистрировал уполномоченных ДПР, выдвинувшей Свиридову в президенты
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных Демократической партии России (ДПР), выдвинувшей Ирину Свиридову на выборы президента, следует из постановления.
Ранее 28 декабря Свиридова подала документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента от ДПР.
Памфилова рассказала о кандидатах на должность президента
Согласно документу, комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей партии Александра Зорина, Сергея Иванеева, Евгения Лаврентьева.
В качестве уполномоченных представителей по финансовым вопросам Свиридовой зарегистрированы Сергей Иванеев, Максим Тарлыков.
Также кандидату было разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Выборы президента назначены на 17 марта.
На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата