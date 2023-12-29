https://ria.ru/20231229/smert-1919065816.html

Ирина Волк прокомментировала смерть отца Легойды

Ирина Волк прокомментировала смерть отца Легойды - РИА Новости, 29.12.2023

Ирина Волк прокомментировала смерть отца Легойды

Официальный представитель МВД России Ирина Волк выразила соболезнования председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T22:56

2023-12-29T22:56

2023-12-29T23:08

происшествия

ирина волк

московская область (подмосковье)

россия

владимир легойда

московский патриархат

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк выразила соболезнования председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде в связи с трагической гибелью его отца Романа Лейгоды и отметила, что полиция сделает все, чтобы раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Легойды."Мои самые глубокие соболезнования Владимиру Легойде в связи с трагической гибелью его отца Романа Легойды. Сотрудники МВД России сделают все возможное, чтобы раскрыть это ужасное преступление и привлечь виновных к ответственности", - написала она в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231229/telo-1919058927.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ирина волк, московская область (подмосковье), россия, владимир легойда, московский патриархат, следственный комитет россии (ск рф)