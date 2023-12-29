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Ирина Волк прокомментировала смерть отца Легойды - РИА Новости, 29.12.2023
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22:56 29.12.2023 (обновлено: 23:08 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/smert-1919065816.html
Ирина Волк прокомментировала смерть отца Легойды
Ирина Волк прокомментировала смерть отца Легойды - РИА Новости, 29.12.2023
Ирина Волк прокомментировала смерть отца Легойды
Официальный представитель МВД России Ирина Волк выразила соболезнования председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T22:56
2023-12-29T23:08
происшествия
ирина волк
московская область (подмосковье)
россия
владимир легойда
московский патриархат
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк выразила соболезнования председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде в связи с трагической гибелью его отца Романа Лейгоды и отметила, что полиция сделает все, чтобы раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Легойды."Мои самые глубокие соболезнования Владимиру Легойде в связи с трагической гибелью его отца Романа Легойды. Сотрудники МВД России сделают все возможное, чтобы раскрыть это ужасное преступление и привлечь виновных к ответственности", - написала она в своем Telegram-канале.
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происшествия, ирина волк, московская область (подмосковье), россия, владимир легойда, московский патриархат, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ирина Волк, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Легойда, Московский Патриархат, Следственный комитет России (СК РФ)
Ирина Волк прокомментировала смерть отца Легойды

Ирина Волк: полиция сделает все возможное, чтобы раскрыть смерть отца Легойды

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк выразила соболезнования председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде в связи с трагической гибелью его отца Романа Лейгоды и отметила, что полиция сделает все, чтобы раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Легойды.
«
"Мои самые глубокие соболезнования Владимиру Легойде в связи с трагической гибелью его отца Романа Легойды. Сотрудники МВД России сделают все возможное, чтобы раскрыть это ужасное преступление и привлечь виновных к ответственности", - написала она в своем Telegram-канале.
Следователи на месте убийства отца Владимира Легойды
В Подмосковье нашли тело отца Владимира Легойды с колото-резаными ранами
Вчера, 21:15
 
ПроисшествияИрина ВолкМосковская область (Подмосковье)РоссияВладимир ЛегойдаМосковский ПатриархатСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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