https://ria.ru/20231229/serbiya-1919027046.html

В Сербии 30 декабря пройдет переголосование на 35 участках

В Сербии 30 декабря пройдет переголосование на 35 участках - РИА Новости, 29.12.2023

В Сербии 30 декабря пройдет переголосование на 35 участках

Повторное голосование на парламентских выборах состоится в субботу на 35 избирательных участках в Сербии, заявила Республиканская избирательная комиссия (РИК). РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:42

2023-12-29T17:42

2023-12-29T17:42

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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Повторное голосование на парламентских выборах состоится в субботу на 35 избирательных участках в Сербии, заявила Республиканская избирательная комиссия (РИК). Накануне РИК информировала, что, согласно предварительному отчёту миссии БДИПЧ ОБСЕ, выборы 17 декабря в Сербии прошли в основном гладко, без крупных проблем, наблюдатели позитивно оценили голосование на 93% участков. "Принято решение (провести – ред.) повторное голосование на выборах в народные депутаты в субботу, 30 декабря 2023 года, с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на всего 35 местах для голосования", - сообщила пресс-служба избиркома. Причиной стали различные нарушения при прошедшем волеизъявлении и технические проблемы. Городская избирательная комиссия Белграда также приняла решение о повторном голосовании на муниципальных выборах на трёх участках в столице Сербии 30 декабря. Всего правом голоса обладают около 16 тысяч избирателей. Сторонники прозападной оппозиции в Сербии, несогласные с результатами выборов, назначили на 29 декабря 24-часовую блокаду трасс, которая перейдет в большой субботний протест в Белграде. Высшая прокуратура сообщила в среду, что семеро участников беспорядков перед зданием администрации Белграда в ночь на 25 декабря признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое выпущены из-под стражи, в отношении 11 предложена мера ареста, их ожидает суд. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".

https://ria.ru/20231227/serbiya-1918416190.html

https://ria.ru/20231226/zakharova-1918140483.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

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Кирилл Волков

в мире, сербия, беспорядки в белграде, белград (город)