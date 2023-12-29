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Слуцкий прокомментировал решение Милея отказаться от вступления в БРИКС - РИА Новости, 29.12.2023
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16:20 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/reshenie-1919010695.html
Слуцкий прокомментировал решение Милея отказаться от вступления в БРИКС
Слуцкий прокомментировал решение Милея отказаться от вступления в БРИКС - РИА Новости, 29.12.2023
Слуцкий прокомментировал решение Милея отказаться от вступления в БРИКС
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил сожаление в связи с решением президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:20
2023-12-29T16:20
в мире
леонид слуцкий (политик)
си цзиньпин
брикс
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил сожаление в связи с решением президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от вступления страны в БРИКС. Как пишет новостной портал Infobae, Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС. "Решение президента Аргентины отказаться от вступления страны в БРИКС является, безусловно, суверенным правом. Оценку его действиям могут дать только аргентинские избиратели, которые, впрочем, по сообщениям местных СМИ, уже достаточно критически встречают программу экономических реформ Хавьера Милея… Со своей стороны могу только выразить сожаление по поводу упускаемой возможности Буэнос-Айресом. На развитие БРИКС и рост ее потенциала, надеюсь, этот шаг не повлияет деструктивным образом", - заявил Слуцкий РИА Новости. Список желающих присоединиться к организации превышает два десятка и продолжает только расти, а экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности уверенно обходит G7, отметил он. "Неизбежно роль БРИКС, в которой все государства-члены представлены на равноправной основе - а это важнейший фактор привлекательности объединения - будет только возрастать. И это большой вызов адептам однополярной системы и уже не просто заявка, а реальный шаг в определении контуров справедливой мировой архитектуры", - добавил он.
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в мире, леонид слуцкий (политик), си цзиньпин, брикс, владимир путин, g7
В мире, Леонид Слуцкий (политик), Си Цзиньпин, БРИКС, Владимир Путин, G7
Слуцкий прокомментировал решение Милея отказаться от вступления в БРИКС

Слуцкий сожалеет в связи с решением Милея отказаться от вступления в БРИКС

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил сожаление в связи с решением президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от вступления страны в БРИКС.
Как пишет новостной портал Infobae, Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС.
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«
"Решение президента Аргентины отказаться от вступления страны в БРИКС является, безусловно, суверенным правом. Оценку его действиям могут дать только аргентинские избиратели, которые, впрочем, по сообщениям местных СМИ, уже достаточно критически встречают программу экономических реформ Хавьера Милея… Со своей стороны могу только выразить сожаление по поводу упускаемой возможности Буэнос-Айресом. На развитие БРИКС и рост ее потенциала, надеюсь, этот шаг не повлияет деструктивным образом", - заявил Слуцкий РИА Новости.
Список желающих присоединиться к организации превышает два десятка и продолжает только расти, а экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности уверенно обходит G7, отметил он.
«
"Неизбежно роль БРИКС, в которой все государства-члены представлены на равноправной основе - а это важнейший фактор привлекательности объединения - будет только возрастать. И это большой вызов адептам однополярной системы и уже не просто заявка, а реальный шаг в определении контуров справедливой мировой архитектуры", - добавил он.
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В миреЛеонид Слуцкий (политик)Си ЦзиньпинБРИКСВладимир ПутинG7
 
 
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