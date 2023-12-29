https://ria.ru/20231229/rekonstruktsiya-1918986506.html

Бирюков: завершена реконструкция Гончаровского пруда

Бирюков: завершена реконструкция Гончаровского пруда - РИА Новости, 29.12.2023

Бирюков: завершена реконструкция Гончаровского пруда

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:01

2023-12-29T15:01

2023-12-29T15:01

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Гончаровского пруда на северо-востоке столицы. Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей, возле него обустроены зоны отдыха, проходят мероприятия. В рамках проекта очистили водоем от ила, обновили берега и ложе, отремонтировали водосбросное сооружение", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что были разработаны конструктивные решения, направленные на сохранение существующей инженерной системы пруда и внешнего вида крепления береговой полосы. "На первом этапе непроточный водоем осушили и очистили от более 800 кубометров накопившегося ила, в результате его средняя глубина увеличилась с двух до нормативных трех метров. Далее отремонтировали железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа пруда. На заключительном этапе обновили существующий водовыпуск, который будет обеспечивать уровень воды на строго определенных отметках", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы