https://ria.ru/20231229/rekonstruktsiya-1918986506.html
Бирюков: завершена реконструкция Гончаровского пруда
Бирюков: завершена реконструкция Гончаровского пруда - РИА Новости, 29.12.2023
Бирюков: завершена реконструкция Гончаровского пруда
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:01
2023-12-29T15:01
2023-12-29T15:01
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петр бирюков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Гончаровского пруда на северо-востоке столицы. Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей, возле него обустроены зоны отдыха, проходят мероприятия. В рамках проекта очистили водоем от ила, обновили берега и ложе, отремонтировали водосбросное сооружение", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что были разработаны конструктивные решения, направленные на сохранение существующей инженерной системы пруда и внешнего вида крепления береговой полосы. "На первом этапе непроточный водоем осушили и очистили от более 800 кубометров накопившегося ила, в результате его средняя глубина увеличилась с двух до нормативных трех метров. Далее отремонтировали железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа пруда. На заключительном этапе обновили существующий водовыпуск, который будет обеспечивать уровень воды на строго определенных отметках", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Гончаровского пруда на северо-востоке столицы. Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей, возле него обустроены зоны отдыха, проходят мероприятия. В рамках проекта очистили водоем от ила, обновили берега и ложе, отремонтировали водосбросное сооружение", - рассказал Бирюков
.
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Заместитель мэра пояснил, что были разработаны конструктивные решения, направленные на сохранение существующей инженерной системы пруда и внешнего вида крепления береговой полосы.
"На первом этапе непроточный водоем осушили и очистили от более 800 кубометров накопившегося ила, в результате его средняя глубина увеличилась с двух до нормативных трех метров. Далее отремонтировали железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа пруда. На заключительном этапе обновили существующий водовыпуск, который будет обеспечивать уровень воды на строго определенных отметках", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.