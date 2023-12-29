https://ria.ru/20231229/rassledovanie-1918876934.html

ФРГ игнорирует запросы России по расследованию подрыва "Северных потоков"

ФРГ игнорирует запросы России по расследованию подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 29.12.2023

ФРГ игнорирует запросы России по расследованию подрыва "Северных потоков"

Власти Германии, несмотря на запросы российской стороны, по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков", заявил РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T03:21

2023-12-29T03:21

2023-12-29T05:12

сша

сеймур херш

сергей нечаев (дипломат)

джо байден

северный поток

северный поток — 2

в мире

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Власти Германии, несмотря на запросы российской стороны, по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков", заявил в интервью РИА Новости посол в Берлине Сергей Нечаев."Несмотря на многочисленные запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности", - сказал дипломат. Он усомнился, что, "имея в своем распоряжении самые современные средства разведки и технической экспертизы, еэсовцы оказались не в состоянии более чем за год раскрыть произошедший у них под носом теракт" против стратегической инфраструктуры. Вместо этого, по его словам, через СМИ "вбрасываются откровенно абсурдные, даже смехотворные сценарии". "Мы с таким подходом мириться не намерены. Продолжим настаивать на проведении максимально открытого, деполитизированного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов, главным пострадавшим от которого, наряду с Россией, стала сама Германия, ее экономика", - заключил посол. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.Помимо этого, западные СМИ писали, что за терактом на газопроводах может стоять Украина. В частности, The Washington Post писала, что операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главнокомандующий Валерий Залужный.

https://ria.ru/20231212/potok-1915329583.html

https://ria.ru/20231222/potok-1917577147.html

сша

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сша, сеймур херш, сергей нечаев (дипломат), джо байден, северный поток, северный поток — 2, в мире