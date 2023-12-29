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ФРГ игнорирует запросы России по расследованию подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 29.12.2023
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03:21 29.12.2023 (обновлено: 05:12 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/rassledovanie-1918876934.html
ФРГ игнорирует запросы России по расследованию подрыва "Северных потоков"
ФРГ игнорирует запросы России по расследованию подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 29.12.2023
ФРГ игнорирует запросы России по расследованию подрыва "Северных потоков"
Власти Германии, несмотря на запросы российской стороны, по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков", заявил РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:21
2023-12-29T05:12
сша
сеймур херш
сергей нечаев (дипломат)
джо байден
северный поток
северный поток — 2
в мире
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Власти Германии, несмотря на запросы российской стороны, по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков", заявил в интервью РИА Новости посол в Берлине Сергей Нечаев."Несмотря на многочисленные запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности", - сказал дипломат. Он усомнился, что, "имея в своем распоряжении самые современные средства разведки и технической экспертизы, еэсовцы оказались не в состоянии более чем за год раскрыть произошедший у них под носом теракт" против стратегической инфраструктуры. Вместо этого, по его словам, через СМИ "вбрасываются откровенно абсурдные, даже смехотворные сценарии". "Мы с таким подходом мириться не намерены. Продолжим настаивать на проведении максимально открытого, деполитизированного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов, главным пострадавшим от которого, наряду с Россией, стала сама Германия, ее экономика", - заключил посол. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.Помимо этого, западные СМИ писали, что за терактом на газопроводах может стоять Украина. В частности, The Washington Post писала, что операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главнокомандующий Валерий Залужный.
https://ria.ru/20231212/potok-1915329583.html
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сша, сеймур херш, сергей нечаев (дипломат), джо байден, северный поток, северный поток — 2, в мире
США, Сеймур Херш, Сергей Нечаев (дипломат), Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
ФРГ игнорирует запросы России по расследованию подрыва "Северных потоков"

Дипломат Нечаев: ФРГ не делится деталями расследования по "Северным потокам"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Власти Германии, несмотря на запросы российской стороны, по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков", заявил в интервью РИА Новости посол в Берлине Сергей Нечаев.
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"Несмотря на многочисленные запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности", - сказал дипломат.
Он усомнился, что, "имея в своем распоряжении самые современные средства разведки и технической экспертизы, еэсовцы оказались не в состоянии более чем за год раскрыть произошедший у них под носом теракт" против стратегической инфраструктуры. Вместо этого, по его словам, через СМИ "вбрасываются откровенно абсурдные, даже смехотворные сценарии".
"Мы с таким подходом мириться не намерены. Продолжим настаивать на проведении максимально открытого, деполитизированного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов, главным пострадавшим от которого, наряду с Россией, стала сама Германия, ее экономика", - заключил посол.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Дания отказала России в правовой помощи по ситуации с "Северными потоками"
12 декабря, 15:23
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Помимо этого, западные СМИ писали, что за терактом на газопроводах может стоять Украина. В частности, The Washington Post писала, что операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главнокомандующий Валерий Залужный.
Найденный в 30 километрах от места взрыва на Северных потоках объект - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Херш раскрыл новые подробности о подрыве "Северного потока"
22 декабря, 20:27
 
СШАСеймур ХершСергей Нечаев (дипломат)Джо БайденСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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