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Разврат. В Киеве остались в шоке от новой помощницы Залужного - РИА Новости, 29.12.2023
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02:47 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/pomoschnitsa-1918875818.html
Разврат. В Киеве остались в шоке от новой помощницы Залужного
Разврат. В Киеве остались в шоке от новой помощницы Залужного - РИА Новости, 29.12.2023
Разврат. В Киеве остались в шоке от новой помощницы Залужного
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая иронично отреагировала на появление у главкома ВСУ Валерия Залужного новой помощницы Татьяны... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T02:47
2023-12-29T02:47
в мире
россия
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая иронично отреагировала на появление у главкома ВСУ Валерия Залужного новой помощницы Татьяны Ефремовой."Тем временем в кабинетах доктора философии (в декабре Залужный защитил диссертацию по праву. – ред.). Несется (вероятно, как курица. – ред.)", - написала Безуглая в своем Facebook*, сопроводив пост совместной фотографией Залужного и Ефремовой в кабинете генерала.Депутат опубликовала ряд селфи новой помощницы главкома ВСУ, на которых последняя выпячивает губы, а также другие совместные фото с Залужным.Кроме того, в другой публикации парламентарий разместила скриншоты нескольких постов Ефремовой в Instagram*, на одном из которых размещена картинка с текстом на русском языке: "В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат".Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти".Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, россия, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Разврат. В Киеве остались в шоке от новой помощницы Залужного

Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая иронично отреагировала на появление у главкома ВСУ Валерия Залужного новой помощницы Татьяны Ефремовой.
"Тем временем в кабинетах доктора философии (в декабре Залужный защитил диссертацию по праву. – ред.). Несется (вероятно, как курица. – ред.)", - написала Безуглая в своем Facebook*, сопроводив пост совместной фотографией Залужного и Ефремовой в кабинете генерала.
© соцсетиНовая помощница главкома ВСУ Валерия Залужного Татьяна Ефремова
Новая помощница главкома ВСУ Валерия Залужного Татьяна Ефремова
© соцсети
Новая помощница главкома ВСУ Валерия Залужного Татьяна Ефремова
Депутат опубликовала ряд селфи новой помощницы главкома ВСУ, на которых последняя выпячивает губы, а также другие совместные фото с Залужным.
Кроме того, в другой публикации парламентарий разместила скриншоты нескольких постов Ефремовой в Instagram*, на одном из которых размещена картинка с текстом на русском языке: "В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат".
Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти".
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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