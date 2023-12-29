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Разврат. В Киеве остались в шоке от новой помощницы Залужного
Разврат. В Киеве остались в шоке от новой помощницы Залужного - РИА Новости, 29.12.2023
Разврат. В Киеве остались в шоке от новой помощницы Залужного
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая иронично отреагировала на появление у главкома ВСУ Валерия Залужного новой помощницы Татьяны... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T02:47
2023-12-29T02:47
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая иронично отреагировала на появление у главкома ВСУ Валерия Залужного новой помощницы Татьяны Ефремовой."Тем временем в кабинетах доктора философии (в декабре Залужный защитил диссертацию по праву. – ред.). Несется (вероятно, как курица. – ред.)", - написала Безуглая в своем Facebook*, сопроводив пост совместной фотографией Залужного и Ефремовой в кабинете генерала.Депутат опубликовала ряд селфи новой помощницы главкома ВСУ, на которых последняя выпячивает губы, а также другие совместные фото с Залужным.Кроме того, в другой публикации парламентарий разместила скриншоты нескольких постов Ефремовой в Instagram*, на одном из которых размещена картинка с текстом на русском языке: "В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат".Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти".Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, россия, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Разврат. В Киеве остались в шоке от новой помощницы Залужного
Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу главкома ВСУ Залужного
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая иронично отреагировала на появление у главкома ВСУ Валерия Залужного новой помощницы Татьяны Ефремовой.
"Тем временем в кабинетах доктора философии (в декабре Залужный защитил диссертацию по праву. – ред.). Несется (вероятно, как курица. – ред.)", - написала Безуглая в своем Facebook*, сопроводив пост совместной фотографией Залужного
и Ефремовой в кабинете генерала.
Депутат опубликовала ряд селфи новой помощницы главкома ВСУ
, на которых последняя выпячивает губы, а также другие совместные фото с Залужным.
Кроме того, в другой публикации парламентарий разместила скриншоты нескольких постов Ефремовой в Instagram*, на одном из которых размещена картинка с текстом на русском языке: "В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат".
Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти".
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская Может "пойти на Киев". Залужный отказался быть крайним и обвинил Зеленского