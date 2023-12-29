https://ria.ru/20231229/pomosch-1919058739.html

Минобороны Британии рассказало о новом пакете военной помощи Украине

Минобороны Британии рассказало о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 29.12.2023

Минобороны Британии рассказало о новом пакете военной помощи Украине

Новый пакет военной поддержки для Украины, объявленный ранее Великобританией, будет включать примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM, сообщило в пятницу... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T21:13

2023-12-29T21:13

2023-12-29T21:13

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Новый пакет военной поддержки для Украины, объявленный ранее Великобританией, будет включать примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM, сообщило в пятницу минобороны Британии. Ранее глава британского минобороны Грант Шаппс сообщил, что Лондон поставит Киеву "сотни" ракет ПВО. "Пакет из примерно 200 ракет противовоздушной обороны вновь снабдит разработанные Британией системы противовоздушной обороны, переданные Украине в конце 2022 года", - говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на сайте правительства. Отмечается, что речь идет о ракетах малой дальности класса "воздух-воздух" ASRAAM, которые производятся в Великобритании оборонным подрядчиком MBDA. Изначально они были предназначены для пуска с воздушных судов, в том числе с истребителей Typhoon и F-35, однако позднее была разработана система ПВО для их запуска с земли, сообщает минобороны. Новые системы прошли испытания, украинские военные уже были обучены в Британии их использованию, сказано в документе. По заявлению британских властей, ракеты доказали свою эффективность и якобы имеют 90% показатель успеха "против некоторых российских целей". Украинские военнослужащие приспособились к их использованию и "попросили больше ракет для защиты своей страны", заявили в минобороны, отметив, что их поставка уже началась. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231229/pomosch-1918905441.html

https://ria.ru/20231229/paket-1918869347.html

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в мире, украина, россия, великобритания, грант шаппс, сергей лавров, нато, f-35