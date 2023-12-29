https://ria.ru/20231229/pomosch-1919055499.html
США предложили Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой
США предложили Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой - РИА Новости, 29.12.2023
США предложили Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой
США предложили Польше техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой, зашедшей в ее воздушное пространство, и на уровне президента Джо Байдена... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T20:50
2023-12-29T20:50
2023-12-29T20:50
в мире
польша
сша
украина
джейк салливан
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843996797_96:0:2308:1244_1920x0_80_0_0_c9872707c2a07151be89a0d22470f4bc.jpg
ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. США предложили Польше техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой, зашедшей в ее воздушное пространство, и на уровне президента Джо Байдена отслеживают развитие ситуации, сообщил Белый дом. Происшествие стало предметом телефонного разговора советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с главой польского Бюро национальной безопасности Яцеком Севером. "Господин Салливан выразил солидарность США с Польшей, нашим близким союзником по НАТО, который разбирается с сообщениями о ракете, временно вошедшей в польское воздушное пространство. Господин Салливан пообещал необходимое техническое содействие и заверил польского коллегу, что президент Байден пристально отслеживает ситуацию", - сказано в пресс-релизе. Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Генеральный штаб Войска польского позднее заявил, что идентифицировал влетевший со стороны Украины в воздушное пространство объект как российскую ракету, не предоставив дополнительных объяснений.
https://ria.ru/20231229/raketa-1919034008.html
польша
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843996797_373:0:2032:1244_1920x0_80_0_0_cc2e1ef7917f6c1e354da5c434ed3847.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, украина, джейк салливан, джо байден, нато
В мире, Польша, США, Украина, Джейк Салливан, Джо Байден, НАТО
США предложили Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой
США предложили Польше техническую помощь в расследовании инцидента с ракетой