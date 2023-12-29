https://ria.ru/20231229/pomosch-1919055499.html

США предложили Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой

США предложили Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой - РИА Новости, 29.12.2023

США предложили Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой

США предложили Польше техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой, зашедшей в ее воздушное пространство, и на уровне президента Джо Байдена... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T20:50

2023-12-29T20:50

2023-12-29T20:50

в мире

польша

сша

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. США предложили Польше техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой, зашедшей в ее воздушное пространство, и на уровне президента Джо Байдена отслеживают развитие ситуации, сообщил Белый дом. Происшествие стало предметом телефонного разговора советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с главой польского Бюро национальной безопасности Яцеком Севером. "Господин Салливан выразил солидарность США с Польшей, нашим близким союзником по НАТО, который разбирается с сообщениями о ракете, временно вошедшей в польское воздушное пространство. Господин Салливан пообещал необходимое техническое содействие и заверил польского коллегу, что президент Байден пристально отслеживает ситуацию", - сказано в пресс-релизе. Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Генеральный штаб Войска польского позднее заявил, что идентифицировал влетевший со стороны Украины в воздушное пространство объект как российскую ракету, не предоставив дополнительных объяснений.

https://ria.ru/20231229/raketa-1919034008.html

польша

сша

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в мире, польша, сша, украина, джейк салливан, джо байден, нато