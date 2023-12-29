Опрос в 40 странах мира выявил надвигающуюся на Европу волну пессимизма
Опрос Gallup показал, что оптимизм покинул Запад и ушел в страны Востока и Юга
© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пессимизм в Европе нарастает, а на Юге и Востоке в будущее смотрят с оптимизмом, при этом в России настроения стали лучше, чем в пандемию коронавируса, таковы общие результаты глобального опроса респондентов в 40 странах мира "Конец года" (End of the Year) международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International, в России исследование проводил холдинг "Ромир", результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
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"В среднем двое из каждых пяти опрошенных (39%) по всему миру ожидают, что наступающий год будет лучше уходящего, а один из четырех (26%) придерживается противоположного мнения. 28% ожидают, что год будет таким же, как предыдущий. Цифры выглядят более оптимистичными, чем двенадцать месяцев назад, хотя положительная динамика и незначительна", - говорится в отчете по итогам опроса 40 тысяч человек.
При этом аналитики Gallup считают, что "мировое общественное мнение уходит во мглу". "Все меньше стран принимают участие в глобальных опросах. Давно отказался Китай, нет многих стран Южной Америки и Африки, данные по ряду стран, например Украине, трудно считать объективными. Это неслучайно. Идет формирование нового мира, в муках, попытках манипуляций и фальсификаций. Тем не менее общие тенденции уже проявились – зона оптимизма окончательно перешла с Запада на Юг и Восток", - отмечается в анализе.
"В России индекс оптимизма составил минус 9 п.п., однако по сравнению с предыдущими замерами показатель пошел на поправку. Напомним, что в пандемийные годы он опустился до отметки в минус 13 пунктов, что, возможно, было своего рода реакцией не столько на глобальный локдаун, но и на последнюю попытку установления глобализации по западному варианту", - подсчитали в Gallup.
"Индия (+47) явно настроена позитивно, высокие показатели индекса оптимизма традиционно фиксируются в Афганистане, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Такой важный игрок, как Иран (+6), также настроен скорее оптимистично. А в Саудовской Аравии (+82) отмечается самый высокий уровень оптимизма населения", - говорят результаты опросов. Аналитики считают, что "Европа уже который год не выходит из зоны пессимизма, особенно сильны негативистские настроения в Боснии и Герцеговине, Италии, Сербии, Болгарии, Португалии, Польше, Австрии".
"Результаты последнего мирового опроса Gallup International показывают, как формируется новый мир. Зона оптимизма в отношении будущего все больше смещается на глобальные Юг и Восток, охватывая в первую очередь страны исламского мира. Европа при этом все больше наполнятся чувствами тревожности и общего пессимизма. Россия, как и ранее, оказывается посередине – пусть медленно, но встает на пусть восстановления, что отражается на повышении уровня надежд на лучшее будущее", - прокомментировал РИА Новости отчет президент "Ромира", доктор социологических наук Андрей Милехин.
В рамках проекта "Конец года" было опрошено более 40 тысяч человек в 40 странах мира в октябре-декабре 2023 года. В каждой стране опросы проводились по национальным или городским выборкам, проверить качество сбора первичной информации по ряду стран не представляется возможным. В России холдингом "Ромир" было опрошено 1500 респондентов по национальной репрезентативной выборке.