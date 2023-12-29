https://ria.ru/20231229/passau-1918947616.html

В Германии грузовик въехал в пешеходов, есть погибшая

В Германии грузовик въехал в пешеходов, есть погибшая - РИА Новости, 29.12.2023

В Германии грузовик въехал в пешеходов, есть погибшая

Грузовик въехал в пешеходов в немецком городе Пассау, одна женщина погибла, сообщила полиция Нижней Баварии. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:16

2023-12-29T13:16

2023-12-29T14:56

в мире

германия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Грузовик въехал в пешеходов в немецком городе Пассау, одна женщина погибла, сообщила полиция Нижней Баварии."Согласно текущим данным, 63-летний водитель грузовика продолжил путь после доставки груза, проехал мимо остановившегося автомобиля и сбил пятерых пешеходов. Тридцатисемилетняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.Остальные прохожие получили серьезные травмы, их доставили в больницы на вертолетах. Среди раненых — 11-летний ребенок погибшей женщины. Водителя грузовика также госпитализировали. По информации издания Bild, его пришлось извлекать из поврежденной машины.В районе инцидента перекрыли движение.Точные причины пока неизвестны, но полиция называет произошедшее несчастным случаем. Сейчас нет указаний на то, что наезд на пешеходов был намеренным.

https://ria.ru/20231023/polsha-1904732292.html

германия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия