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В Германии грузовик въехал в пешеходов, есть погибшая - РИА Новости, 29.12.2023
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13:16 29.12.2023 (обновлено: 14:56 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/passau-1918947616.html
В Германии грузовик въехал в пешеходов, есть погибшая
В Германии грузовик въехал в пешеходов, есть погибшая - РИА Новости, 29.12.2023
В Германии грузовик въехал в пешеходов, есть погибшая
Грузовик въехал в пешеходов в немецком городе Пассау, одна женщина погибла, сообщила полиция Нижней Баварии. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:16
2023-12-29T14:56
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Грузовик въехал в пешеходов в немецком городе Пассау, одна женщина погибла, сообщила полиция Нижней Баварии."Согласно текущим данным, 63-летний водитель грузовика продолжил путь после доставки груза, проехал мимо остановившегося автомобиля и сбил пятерых пешеходов. Тридцатисемилетняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.Остальные прохожие получили серьезные травмы, их доставили в больницы на вертолетах. Среди раненых — 11-летний ребенок погибшей женщины. Водителя грузовика также госпитализировали. По информации издания Bild, его пришлось извлекать из поврежденной машины.В районе инцидента перекрыли движение.Точные причины пока неизвестны, но полиция называет произошедшее несчастным случаем. Сейчас нет указаний на то, что наезд на пешеходов был намеренным.
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в мире, германия
В мире, Германия
В Германии грузовик въехал в пешеходов, есть погибшая

В немецком Пассау грузовик въехал в пешеходов, есть погибшая и раненые

© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Грузовик въехал в пешеходов в немецком городе Пассау, одна женщина погибла, сообщила полиция Нижней Баварии.
"Согласно текущим данным, 63-летний водитель грузовика продолжил путь после доставки груза, проехал мимо остановившегося автомобиля и сбил пятерых пешеходов. Тридцатисемилетняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Остальные прохожие получили серьезные травмы, их доставили в больницы на вертолетах. Среди раненых — 11-летний ребенок погибшей женщины. Водителя грузовика также госпитализировали. По информации издания Bild, его пришлось извлекать из поврежденной машины.
В районе инцидента перекрыли движение.
Точные причины пока неизвестны, но полиция называет произошедшее несчастным случаем. Сейчас нет указаний на то, что наезд на пешеходов был намеренным.
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