https://ria.ru/20231229/oppozitsiya-1919041855.html
Польская оппозиция готовит крупный протест в связи с ситуацией в госСМИ
Польская оппозиция готовит крупный протест в связи с ситуацией в госСМИ - РИА Новости, 29.12.2023
Польская оппозиция готовит крупный протест в связи с ситуацией в госСМИ
Польская оппозиция готовит крупную акцию протеста в связи с ситуацией в государственных средствах массовой информации, сообщил в видеообращении глава фракции... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:11
2023-12-29T19:11
2023-12-29T19:11
в мире
польша
мариуш блащак
право и справедливость
дональд туск
анджей дуда
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ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Польская оппозиция готовит крупную акцию протеста в связи с ситуацией в государственных средствах массовой информации, сообщил в видеообращении глава фракции "Право и справедливость" сейма страны Мариуш Блащак. "Мы встретимся 11 января в 16.00 (18.00 мск) здесь, перед сеймом Польской республики. Мы вместе выразим протест против того, что Дональд Туск (премьер-министр Польши - ред.) вводит цензурую. Мы громко выразим протест против лишения поляков доступа к важной информации", - сказал Блащак. "Мы вместе выразим протест против нарушения конституции, законов, решений Конституционного суда. Только голос тысяч поляков помешает Туску дальше присваивать и разрушать польское государство", - добавил он. Блащак уточнил, что протест пройдет под лозунгом "Протест свободных поляков". Ранее министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич сообщил, что принял решение ликвидировать государственные СМИ из-за прекращения их финансирования. Недавно президент Польши Анджей Дуда наложил вето на околобюджетный законопроект, где предполагалось выделить на финансирование государственных СМИ 3 миллиарда злотых (около 770 миллионов долларов). Недавно министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжает контролировать телеканал за счет лояльных журналистов. В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.
https://ria.ru/20231229/bditelnost-1919033390.html
https://ria.ru/20231229/bedzhenets-1918981026.html
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в мире, польша, мариуш блащак, право и справедливость, дональд туск, анджей дуда
В мире, Польша, Мариуш Блащак, Право и справедливость, Дональд Туск, Анджей Дуда
Польская оппозиция готовит крупный протест в связи с ситуацией в госСМИ
Блащак: польская оппозиция готовит крупный протест в связи с ситуацией в госСМИ
ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Польская оппозиция готовит крупную акцию протеста в связи с ситуацией в государственных средствах массовой информации, сообщил в видеообращении глава фракции "Право и справедливость" сейма страны Мариуш Блащак.
«
"Мы встретимся 11 января в 16.00 (18.00 мск) здесь, перед сеймом Польской республики. Мы вместе выразим протест против того, что Дональд Туск (премьер-министр Польши - ред.) вводит цензурую. Мы громко выразим протест против лишения поляков доступа к важной информации", - сказал Блащак.
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«
"Мы вместе выразим протест против нарушения конституции, законов, решений Конституционного суда. Только голос тысяч поляков помешает Туску дальше присваивать и разрушать польское государство", - добавил он.
Блащак уточнил, что протест пройдет под лозунгом "Протест свободных поляков".
Ранее министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич сообщил, что принял решение ликвидировать государственные СМИ из-за прекращения их финансирования. Недавно президент Польши Анджей Дуда
наложил вето на околобюджетный законопроект, где предполагалось выделить на финансирование государственных СМИ 3 миллиарда злотых (около 770 миллионов долларов).
Недавно министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжает контролировать телеканал за счет лояльных журналистов.
В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.
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