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СБУ предъявила обвинения владельцу "Хортицы" из-за закупок спирта в России - РИА Новости, 29.12.2023
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23:02 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/obvineniya-1919066313.html
СБУ предъявила обвинения владельцу "Хортицы" из-за закупок спирта в России
СБУ предъявила обвинения владельцу "Хортицы" из-за закупок спирта в России - РИА Новости, 29.12.2023
СБУ предъявила обвинения владельцу "Хортицы" из-за закупок спирта в России
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об предъявлении обвинения в сотрудничестве с Россией владельцу крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгению... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T23:02
2023-12-29T23:02
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украина
центральная азия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об предъявлении обвинения в сотрудничестве с Россией владельцу крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгению Черняку. Согласно данным из открытых источников, Черняк является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустов". "По материалам СБУ уведомлен о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк. Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Сообщается, что основой для обвинения Черняка послужили закупки принадлежащими ему предприятиями, расположенными в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, спирта и другого сырья в России. По версии следствия, предприятия Черняка только за 2022 год перечислили в казну РФ около шести миллиардов гривен или более 157 миллионов долларов. Черняку и шести неназванным топ-менеджерам из его компаний предъявлены обвинения в "пособничестве государству-агрессору группой лиц по предварительному сговору". 18 августа Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности. В начале июля СК РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20231222/rzhitskiy-1917492568.html
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россия, украина, центральная азия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Центральная Азия, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СБУ предъявила обвинения владельцу "Хортицы" из-за закупок спирта в России

СБУ предъявила обвинения владельцу "Хортицы" Черняку из-за закупок спирта в РФ

© РИА Новости . Григорий Василенко | Перейти в медиабанкСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об предъявлении обвинения в сотрудничестве с Россией владельцу крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгению Черняку.
Согласно данным из открытых источников, Черняк является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустов".
Сергей Денисенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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"По материалам СБУ уведомлен о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк. Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Сообщается, что основой для обвинения Черняка послужили закупки принадлежащими ему предприятиями, расположенными в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, спирта и другого сырья в России.
По версии следствия, предприятия Черняка только за 2022 год перечислили в казну РФ около шести миллиардов гривен или более 157 миллионов долларов.
Черняку и шести неназванным топ-менеджерам из его компаний предъявлены обвинения в "пособничестве государству-агрессору группой лиц по предварительному сговору".
18 августа Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности.
В начале июля СК РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины.
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