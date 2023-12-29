https://ria.ru/20231229/obvineniya-1919066313.html

СБУ предъявила обвинения владельцу "Хортицы" из-за закупок спирта в России

СБУ предъявила обвинения владельцу "Хортицы" из-за закупок спирта в России - РИА Новости, 29.12.2023

СБУ предъявила обвинения владельцу "Хортицы" из-за закупок спирта в России

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об предъявлении обвинения в сотрудничестве с Россией владельцу крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгению... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T23:02

2023-12-29T23:02

2023-12-29T23:02

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об предъявлении обвинения в сотрудничестве с Россией владельцу крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгению Черняку. Согласно данным из открытых источников, Черняк является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустов". "По материалам СБУ уведомлен о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк. Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Сообщается, что основой для обвинения Черняка послужили закупки принадлежащими ему предприятиями, расположенными в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, спирта и другого сырья в России. По версии следствия, предприятия Черняка только за 2022 год перечислили в казну РФ около шести миллиардов гривен или более 157 миллионов долларов. Черняку и шести неназванным топ-менеджерам из его компаний предъявлены обвинения в "пособничестве государству-агрессору группой лиц по предварительному сговору". 18 августа Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности. В начале июля СК РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20231222/rzhitskiy-1917492568.html

https://ria.ru/20231221/sbu-1917281918.html

россия

украина

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россия, украина, центральная азия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)