Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Шебекино повреждены четыре дома - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/obstrel-1919054726.html
При обстреле Шебекино повреждены четыре дома
При обстреле Шебекино повреждены четыре дома - РИА Новости, 29.12.2023
При обстреле Шебекино повреждены четыре дома
Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждения выявлены в 4 домовладениях, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T20:45
2023-12-29T20:45
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918206149_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1666e07124ee2fc8387a809e04a1e063.jpg
БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждения выявлены в 4 домовладениях, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в 4 частных жилых домовладениях", - написал губернатор.Он уточнил, что подомовой обход территории еще продолжается, оперативные службы работают на месте. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20231226/shebekino-1918201865.html
шебекино
белгородская область
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918206149_71:0:1031:720_1920x0_80_0_0_960be5aa8744b4bae0a6c685dc7941f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Шебекино повреждены четыре дома

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадавших нет, повреждены четыре дома

© Фото : Шебекинский городской округ/VKШебекино
Шебекино - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Шебекинский городской округ/VK
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждения выявлены в 4 домовладениях, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в 4 частных жилых домовладениях", - написал губернатор.
Он уточнил, что подомовой обход территории еще продолжается, оперативные службы работают на месте.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Белгородской области рассказали о создании СЭЗ в Шебекино
26 декабря, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала