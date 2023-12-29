https://ria.ru/20231229/obstrel-1919054726.html

При обстреле Шебекино повреждены четыре дома

При обстреле Шебекино повреждены четыре дома - РИА Новости, 29.12.2023

При обстреле Шебекино повреждены четыре дома

Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждения выявлены в 4 домовладениях, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T20:45

2023-12-29T20:45

2023-12-29T20:45

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждения выявлены в 4 домовладениях, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в 4 частных жилых домовладениях", - написал губернатор.Он уточнил, что подомовой обход территории еще продолжается, оперативные службы работают на месте. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20231226/shebekino-1918201865.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

украина

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Наталья Макарова

шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина