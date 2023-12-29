https://ria.ru/20231229/obstrel-1919054726.html
При обстреле Шебекино повреждены четыре дома
При обстреле Шебекино повреждены четыре дома - РИА Новости, 29.12.2023
При обстреле Шебекино повреждены четыре дома
Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждения выявлены в 4 домовладениях, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T20:45
2023-12-29T20:45
2023-12-29T20:45
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждения выявлены в 4 домовладениях, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в 4 частных жилых домовладениях", - написал губернатор.Он уточнил, что подомовой обход территории еще продолжается, оперативные службы работают на месте. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20231226/shebekino-1918201865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Шебекино повреждены четыре дома
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадавших нет, повреждены четыре дома