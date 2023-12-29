https://ria.ru/20231229/obrushenie-1919015342.html
В Гюмри обрушилась стена футбольной академии
В Гюмри обрушилась стена футбольной академии - РИА Новости, 29.12.2023
В Гюмри обрушилась стена футбольной академии
Один человек погиб в результате обрушения стены футбольной академии в городе Гюмри, сообщили в спасательной службе МВД Армении. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:35
2023-12-29T16:35
2023-12-29T17:07
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ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Один человек погиб в результате обрушения стены футбольной академии в городе Гюмри, сообщили в спасательной службе МВД Армении. Отмечается, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного спасательного управления Ширакской области утром 29 декабря. На место выехал отряд пожарных спасателей. "Выяснилось, что обрушился 25-метровый участок стены футбольной академии. Оказавшийся под завалами гражданин 1955 года рождения погиб", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20231212/nyu-york-1915204257.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гюмри, армения, в мире
В Гюмри обрушилась стена футбольной академии
При обрушении стены футбольной академии в Гюмри погиб человек
ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Один человек погиб в результате обрушения стены футбольной академии в городе Гюмри, сообщили в спасательной службе МВД Армении.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного спасательного управления Ширакской области утром 29 декабря. На место выехал отряд пожарных спасателей.
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"Выяснилось, что обрушился 25-метровый участок стены футбольной академии. Оказавшийся под завалами гражданин 1955 года рождения погиб", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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