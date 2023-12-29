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Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 29.12.2023 (обновлено: 13:50 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/minoborony-1918958690.html
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 29.12.2023
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины за неделю потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 1 500 военнослужащих, российские подразделения отразили за неделю 40 атак... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:49
2023-12-29T13:50
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 1 500 военнослужащих, российские подразделения отразили за неделю 40 атак противника, сообщили в пятницу в МО РФ. На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка, Ивановка, Петропавловка и Купянск Харьковской области. "Потери противника за неделю составили свыше 265 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника. Нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад, 100-й, 125-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское, Григоровка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. "Потери противника на данном направлении составили до 1205 военнослужащих, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20231225/marinka-1918032584.html
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украина, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Луганская Народная Республика, Россия
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях

МО: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 1500 человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 1 500 военнослужащих, российские подразделения отразили за неделю 40 атак противника, сообщили в пятницу в МО РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка, Ивановка, Петропавловка и Купянск Харьковской области.
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"Потери противника за неделю составили свыше 265 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника. Нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад, 100-й, 125-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское, Григоровка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.
"Потери противника на данном направлении составили до 1205 военнослужащих, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии", - сказали в министерстве.
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