https://ria.ru/20231229/minoborony-1918958690.html

Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 29.12.2023

Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины за неделю потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 1 500 военнослужащих, российские подразделения отразили за неделю 40 атак... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:49

2023-12-29T13:49

2023-12-29T13:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 1 500 военнослужащих, российские подразделения отразили за неделю 40 атак противника, сообщили в пятницу в МО РФ. На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка, Ивановка, Петропавловка и Купянск Харьковской области. "Потери противника за неделю составили свыше 265 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника. Нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад, 100-й, 125-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское, Григоровка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. "Потери противника на данном направлении составили до 1205 военнослужащих, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20231225/marinka-1918032584.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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украина, луганская народная республика, россия