https://ria.ru/20231229/metrostroiteli-1918947131.html
Метростроители подготовили ТПМК "Владимир" к старту в Нижнем Новгороде
Метростроители подготовили ТПМК "Владимир" к старту в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 29.12.2023
Метростроители подготовили ТПМК "Владимир" к старту в Нижнем Новгороде
Первый в России тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Владимир" смонтирован в стартовом котловане и прошел тестовые испытания для прокладки... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:14
2023-12-29T13:14
2023-12-29T13:14
нижегородская область
нижний новгород
метро
владимир путин
моспроект-3
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Первый в России тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Владимир" смонтирован в стартовом котловане и прошел тестовые испытания для прокладки тоннелей на Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Группы компаний "Моспроект-3". Проект реализуется в рамках федеральной программы "Инфраструктурное меню", поддержанной президентом России Владимиром Путиным. Проектная документация на проходку метро получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Метростроители полностью готовы к началу работ, говорится в сообщении. Шестиметровый тоннелепроходческий щит предназначен для работы в неустойчивых и слабоустойчивых грунтах. Специалистам предстоит вести строительство в сложных гидрогеологических условиях. Чтобы нивелировать их влияние, инженеры включили в проект ряд технических решений. В частности, в местах ввода и вывода ТПМК планируется устройство пригрузов с применением спецсредств, а также замещение просадочного грунта. Кроме того, при возведении тоннелей будет использоваться высокоточная железобетонная обделка с резиновыми уплотнителями, защищенная от проникновения воды, отметили в пресс-службе. Там добавили, что предусматривается продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде на двух участках: от станции "Горьковская" до "Площади Свободы" и далее до станции "Сенная". Строительство двух тоннелей на первом участке длинной 730 метров и на втором протяженностью 1,5 километра будет вестись закрытым способом с максимальной глубиной заложения 22-25 метров. Устройство обделки тоннелей будет вестись из сборных железобетонных высокоточных блоков. Завершить строительство нового сегмента нижегородского метрополитена планируется в 2025 году.
https://ria.ru/20231222/mashiny-1917568405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, метро, владимир путин, моспроект-3
Нижегородская область, Нижний Новгород, Метро, Владимир Путин, Моспроект-3
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Первый в России тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Владимир" смонтирован в стартовом котловане и прошел тестовые испытания для прокладки тоннелей на Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Группы компаний "Моспроект-3".
Проект реализуется в рамках федеральной программы "Инфраструктурное меню", поддержанной президентом России Владимиром Путиным.
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Проектная документация на проходку метро получила положительное заключение Главгосэкспертизы
. Метростроители полностью готовы к началу работ, говорится в сообщении.
Шестиметровый тоннелепроходческий щит предназначен для работы в неустойчивых и слабоустойчивых грунтах. Специалистам предстоит вести строительство в сложных гидрогеологических условиях. Чтобы нивелировать их влияние, инженеры включили в проект ряд технических решений. В частности, в местах ввода и вывода ТПМК планируется устройство пригрузов с применением спецсредств, а также замещение просадочного грунта. Кроме того, при возведении тоннелей будет использоваться высокоточная железобетонная обделка с резиновыми уплотнителями, защищенная от проникновения воды, отметили в пресс-службе.
Там добавили, что предусматривается продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде на двух участках: от станции "Горьковская" до "Площади Свободы" и далее до станции "Сенная". Строительство двух тоннелей на первом участке длинной 730 метров и на втором протяженностью 1,5 километра будет вестись закрытым способом с максимальной глубиной заложения 22-25 метров. Устройство обделки тоннелей будет вестись из сборных железобетонных высокоточных блоков.
Завершить строительство нового сегмента нижегородского метрополитена планируется в 2025 году.