https://ria.ru/20231229/metrostroiteli-1918947131.html

Метростроители подготовили ТПМК "Владимир" к старту в Нижнем Новгороде

Метростроители подготовили ТПМК "Владимир" к старту в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 29.12.2023

Метростроители подготовили ТПМК "Владимир" к старту в Нижнем Новгороде

Первый в России тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Владимир" смонтирован в стартовом котловане и прошел тестовые испытания для прокладки... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:14

2023-12-29T13:14

2023-12-29T13:14

нижегородская область

нижний новгород

метро

владимир путин

моспроект-3

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918945451_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8502a9be14eb3fd4a0495097113e53c8.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Первый в России тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Владимир" смонтирован в стартовом котловане и прошел тестовые испытания для прокладки тоннелей на Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Группы компаний "Моспроект-3". Проект реализуется в рамках федеральной программы "Инфраструктурное меню", поддержанной президентом России Владимиром Путиным. Проектная документация на проходку метро получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Метростроители полностью готовы к началу работ, говорится в сообщении. Шестиметровый тоннелепроходческий щит предназначен для работы в неустойчивых и слабоустойчивых грунтах. Специалистам предстоит вести строительство в сложных гидрогеологических условиях. Чтобы нивелировать их влияние, инженеры включили в проект ряд технических решений. В частности, в местах ввода и вывода ТПМК планируется устройство пригрузов с применением спецсредств, а также замещение просадочного грунта. Кроме того, при возведении тоннелей будет использоваться высокоточная железобетонная обделка с резиновыми уплотнителями, защищенная от проникновения воды, отметили в пресс-службе. Там добавили, что предусматривается продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде на двух участках: от станции "Горьковская" до "Площади Свободы" и далее до станции "Сенная". Строительство двух тоннелей на первом участке длинной 730 метров и на втором протяженностью 1,5 километра будет вестись закрытым способом с максимальной глубиной заложения 22-25 метров. Устройство обделки тоннелей будет вестись из сборных железобетонных высокоточных блоков. Завершить строительство нового сегмента нижегородского метрополитена планируется в 2025 году.

https://ria.ru/20231222/mashiny-1917568405.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, метро, владимир путин, моспроект-3