https://ria.ru/20231229/metro-1918922198.html

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу после взрывов

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу после взрывов - РИА Новости, 29.12.2023

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу после взрывов

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу в режиме перевозок после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:32

2023-12-29T11:32

2023-12-29T11:36

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу в режиме перевозок после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. Ранее в пятницу Кличко сообщил, что здание указанной станции на Сырецко-Печерской (зеленой) линии киевского метро повреждено из-за взрыва, станция работает как укрытие, поезда проходят ее без остановки. "Движение поездов по всем линиям метро восстановлено. Станция "Лукьяновская" также уже работает в режиме перевозок. Киевский метрополитен работает в обычном режиме", - написал Кличко.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, виталий кличко, украина