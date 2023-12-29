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Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу после взрывов
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу после взрывов - РИА Новости, 29.12.2023
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу после взрывов
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу в режиме перевозок после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:32
2023-12-29T11:32
2023-12-29T11:36
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу в режиме перевозок после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. Ранее в пятницу Кличко сообщил, что здание указанной станции на Сырецко-Печерской (зеленой) линии киевского метро повреждено из-за взрыва, станция работает как укрытие, поезда проходят ее без остановки. "Движение поездов по всем линиям метро восстановлено. Станция "Лукьяновская" также уже работает в режиме перевозок. Киевский метрополитен работает в обычном режиме", - написал Кличко.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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в мире, киев, виталий кличко, украина
В мире, Киев, Виталий Кличко, Украина
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу после взрывов
Кличко: станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу после взрывов
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу в режиме перевозок после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.
Ранее в пятницу Кличко сообщил, что здание указанной станции на Сырецко-Печерской (зеленой) линии киевского метро повреждено из-за взрыва, станция работает как укрытие, поезда проходят ее без остановки.
"Движение поездов по всем линиям метро восстановлено. Станция "Лукьяновская" также уже работает в режиме перевозок. Киевский метрополитен работает в обычном режиме", - написал Кличко.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах