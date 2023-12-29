https://ria.ru/20231229/makhinatsii-1918993142.html

Саратовского экс-чиновника заподозрили в махинациях на 80 миллионов рублей

Саратовского экс-чиновника заподозрили в махинациях на 80 миллионов рублей - РИА Новости, 29.12.2023

Саратовского экс-чиновника заподозрили в махинациях на 80 миллионов рублей

Бывший председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области подозревается в превышении полномочий при заключении... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:23

2023-12-29T15:23

2023-12-29T15:23

происшествия

саратовская область

россия

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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Бывший председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области подозревается в превышении полномочий при заключении госконтрактов с причинением ущерба государству на сумму около 80 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Установлено, что в период с 2021 по 2022 год председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, действуя из личной заинтересованности, дал директору государственного казенного предприятия региона "Управление капитального строительства" указания о заключении 20 государственных контрактов без проведения конкурсных процедур. Это привело к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных денежных средств, что повлекло невозможность снижения цены контрактов. В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму около 80 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности". Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры. По данным правительства региона, с 11 декабря 2020 года председателем комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области был Роман Карякин, который покинул пост 13 января 2023 года "по собственной инициативе".

https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907115687.html

https://ria.ru/20231212/makhinatsii-1915343494.html

саратовская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратовская область, россия