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Саратовского экс-чиновника заподозрили в махинациях на 80 миллионов рублей - РИА Новости, 29.12.2023
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15:23 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/makhinatsii-1918993142.html
Саратовского экс-чиновника заподозрили в махинациях на 80 миллионов рублей
Саратовского экс-чиновника заподозрили в махинациях на 80 миллионов рублей - РИА Новости, 29.12.2023
Саратовского экс-чиновника заподозрили в махинациях на 80 миллионов рублей
Бывший председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области подозревается в превышении полномочий при заключении... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:23
2023-12-29T15:23
происшествия
саратовская область
россия
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Бывший председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области подозревается в превышении полномочий при заключении госконтрактов с причинением ущерба государству на сумму около 80 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Установлено, что в период с 2021 по 2022 год председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, действуя из личной заинтересованности, дал директору государственного казенного предприятия региона "Управление капитального строительства" указания о заключении 20 государственных контрактов без проведения конкурсных процедур. Это привело к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных денежных средств, что повлекло невозможность снижения цены контрактов. В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму около 80 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности". Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры. По данным правительства региона, с 11 декабря 2020 года председателем комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области был Роман Карякин, который покинул пост 13 января 2023 года "по собственной инициативе".
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907115687.html
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происшествия, саратовская область, россия
Происшествия, Саратовская область, Россия
Саратовского экс-чиновника заподозрили в махинациях на 80 миллионов рублей

Саратовского экс-чиновника заподозрили в махинациях с ущербом на 80 млн рублей

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Бывший председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области подозревается в превышении полномочий при заключении госконтрактов с причинением ущерба государству на сумму около 80 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
«
"Установлено, что в период с 2021 по 2022 год председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, действуя из личной заинтересованности, дал директору государственного казенного предприятия региона "Управление капитального строительства" указания о заключении 20 государственных контрактов без проведения конкурсных процедур. Это привело к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных денежных средств, что повлекло невозможность снижения цены контрактов. В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму около 80 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности". Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.
По данным правительства региона, с 11 декабря 2020 года председателем комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области был Роман Карякин, который покинул пост 13 января 2023 года "по собственной инициативе".
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