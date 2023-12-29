Саратовского экс-чиновника заподозрили в махинациях на 80 миллионов рублей
Саратовского экс-чиновника заподозрили в махинациях с ущербом на 80 млн рублей
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Бывший председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области подозревается в превышении полномочий при заключении госконтрактов с причинением ущерба государству на сумму около 80 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
«
"Установлено, что в период с 2021 по 2022 год председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, действуя из личной заинтересованности, дал директору государственного казенного предприятия региона "Управление капитального строительства" указания о заключении 20 государственных контрактов без проведения конкурсных процедур. Это привело к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных денежных средств, что повлекло невозможность снижения цены контрактов. В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму около 80 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности". Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.
По данным правительства региона, с 11 декабря 2020 года председателем комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области был Роман Карякин, который покинул пост 13 января 2023 года "по собственной инициативе".