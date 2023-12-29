https://ria.ru/20231229/kompensatsiya-1918909082.html

"Вряд ли возможно": в бундестаге вынесли приговор Украине

"Вряд ли возможно": в бундестаге вынесли приговор Украине - РИА Новости, 29.12.2023

"Вряд ли возможно": в бундестаге вынесли приговор Украине

Германия и другие европейские страны не смогут компенсировать Украине отсутствие американской помощи, заявил сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:37

2023-12-29T10:37

2023-12-29T10:37

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Германия и другие европейские страны не смогут компенсировать Украине отсутствие американской помощи, заявил сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Зеленые" Омид Нурипур, чьи слова приводит ZDF."Вряд ли возможно компенсировать то, что американцы достигли на сегодняшний день, ни с точки зрения техники, ни с финансовой точки зрения", — прокомментировал он возможную потерю Украиной поддержки США.Депутат отметил, что, если Киев полностью лишится американской помощи, Евросоюзу придется усилить свое содействие Украине.В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Пакет включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.

https://ria.ru/20231228/ozhidaniya-1918770562.html

https://ria.ru/20231229/prizyv-1918896842.html

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в мире, технологии, украина, германия, киев, энтони блинкен