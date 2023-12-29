https://ria.ru/20231229/kologrivyy-1918980393.html

Актер из "Слова пацана" присоединился к составу "Ивана Васильевича" на ТНТ

Актер из "Слова пацана" присоединился к составу "Ивана Васильевича" на ТНТ - РИА Новости, 29.12.2023

Актер из "Слова пацана" присоединился к составу "Ивана Васильевича" на ТНТ

Актер Никита Кологривый, известный по ролик Кощея в сериале "Слово пацана", присоединился к звездному составу новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все" в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:48

2023-12-29T14:48

2023-12-29T16:51

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Актер Никита Кологривый, известный по ролик Кощея в сериале "Слово пацана", присоединился к звездному составу новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все" в роли Людовика XVI, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. "Среди персонажей — Ивана Грозного, Наполеона, Ленина и других исторических героев — нашлось место и французскому королю Людовику XVI. Его сыграет звезда сериалов "Слово пацана" и "Черная весна" Никита Кологривый", — говорится в релизе. Ранее директор телеканала ТНТ и сопродюсер фильма Тина Канделаки сделала заявление на фоне того, что из официального постера телеканала ТНТ к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет все!" убрали народного артиста России, певца Филиппа Киркорова. Канделаки сообщила в своем Телеграм-канале, что сейчас действительно идут досъемки комедии."Это для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно, чтобы победить в конкурентную ночь и порадовать любимого зрителя", — прокомментировала Канделаки. Новогодний ремейк фильма "Иван Васильевич меняет все!" основан на одноименной комедии Леонида Гайдая, однако сценарий украшен музыкальными номерами и путешествием в разные исторические эпохи, помимо времен Ивана Грозного. Премьера фильма состоится на ТНТ 31 декабря в 21:00.

https://ria.ru/20231228/kirkorov-1918676597.html

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, тина канделаки (тинатин канделаки), филипп киркоров