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Актер из "Слова пацана" присоединился к составу "Ивана Васильевича" на ТНТ - РИА Новости, 29.12.2023
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Шоубиз
 
14:48 29.12.2023 (обновлено: 16:51 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/kologrivyy-1918980393.html
Актер из "Слова пацана" присоединился к составу "Ивана Васильевича" на ТНТ
Актер из "Слова пацана" присоединился к составу "Ивана Васильевича" на ТНТ - РИА Новости, 29.12.2023
Актер из "Слова пацана" присоединился к составу "Ивана Васильевича" на ТНТ
Актер Никита Кологривый, известный по ролик Кощея в сериале "Слово пацана", присоединился к звездному составу новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все" в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:48
2023-12-29T16:51
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Актер Никита Кологривый, известный по ролик Кощея в сериале "Слово пацана", присоединился к звездному составу новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все" в роли Людовика XVI, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. "Среди персонажей — Ивана Грозного, Наполеона, Ленина и других исторических героев — нашлось место и французскому королю Людовику XVI. Его сыграет звезда сериалов "Слово пацана" и "Черная весна" Никита Кологривый", — говорится в релизе. Ранее директор телеканала ТНТ и сопродюсер фильма Тина Канделаки сделала заявление на фоне того, что из официального постера телеканала ТНТ к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет все!" убрали народного артиста России, певца Филиппа Киркорова. Канделаки сообщила в своем Телеграм-канале, что сейчас действительно идут досъемки комедии."Это для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно, чтобы победить в конкурентную ночь и порадовать любимого зрителя", — прокомментировала Канделаки. Новогодний ремейк фильма "Иван Васильевич меняет все!" основан на одноименной комедии Леонида Гайдая, однако сценарий украшен музыкальными номерами и путешествием в разные исторические эпохи, помимо времен Ивана Грозного. Премьера фильма состоится на ТНТ 31 декабря в 21:00.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, тина канделаки (тинатин канделаки), филипп киркоров
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Филипп Киркоров
Актер из "Слова пацана" присоединился к составу "Ивана Васильевича" на ТНТ

Актер Никита Кологривый станет Людовиком XVI в новогоднем "Иване Васильевиче"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый в сцене из спектакля "Моими глазами" в Театре Наций
Актер Никита Кологривый в сцене из спектакля Моими глазами в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Актер Никита Кологривый, известный по ролик Кощея в сериале "Слово пацана", присоединился к звездному составу новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все" в роли Людовика XVI, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
«
"Среди персонажей — Ивана Грозного, Наполеона, Ленина и других исторических героев — нашлось место и французскому королю Людовику XVI. Его сыграет звезда сериалов "Слово пацана" и "Черная весна" Никита Кологривый", — говорится в релизе.
Ранее директор телеканала ТНТ и сопродюсер фильма Тина Канделаки сделала заявление на фоне того, что из официального постера телеканала ТНТ к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет все!" убрали народного артиста России, певца Филиппа Киркорова.
Канделаки сообщила в своем Телеграм-канале, что сейчас действительно идут досъемки комедии.
«
"Это для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно, чтобы победить в конкурентную ночь и порадовать любимого зрителя", — прокомментировала Канделаки.
Новогодний ремейк фильма "Иван Васильевич меняет все!" основан на одноименной комедии Леонида Гайдая, однако сценарий украшен музыкальными номерами и путешествием в разные исторические эпохи, помимо времен Ивана Грозного.
Премьера фильма состоится на ТНТ 31 декабря в 21:00.
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Киркорова убрали из списка актеров фильма "СамоИрония судьбы"
28 декабря, 14:09
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Филипп Киркоров
 
 
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