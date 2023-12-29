https://ria.ru/20231229/kniga-1919060884.html
Книга о Джипси Бланшар возглавила профильный раздел Amazon
Книга о Джипси Бланшар возглавила профильный раздел Amazon - РИА Новости, 29.12.2023
Книга о Джипси Бланшар возглавила профильный раздел Amazon
Книга об американке Джипси Роуз Бланшар, осужденной за причастность к убийству собственной матери и освободившейся накануне из тюрьмы, возглавила тематический... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T21:38
2023-12-29T21:38
2023-12-29T21:39
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Книга об американке Джипси Роуз Бланшар, осужденной за причастность к убийству собственной матери и освободившейся накануне из тюрьмы, возглавила тематический раздел онлайн-ритейлера Amazon. Трагическая история семьи Бланшар потрясла Штаты несколько лет назад. Мать осужденной девушки более 20 лет "ухаживала" за, как ей казалось, дочерью-инвалидом. На деле же женщина сама страдала психическим расстройством и просто выдумала все болезни здоровой дочери. Джипси со временем тайком закрутила интернет-роман с Николасом Годеджоном, предложив ему позднее убить мать, на что он согласился. Юноша получил пожизненное, а Джипси - десять лет, однако позднее срок сократили до семи. Накануне она вышла на свободу. В тематическом разделе Amazon, посвященному биографиям мошенников, электронная книга о Бланшар занимает первое место. При этом она пока доступна лишь для предзаказа, а прочитать ее можно будет уже 9 января. Стоимость - $9,99. Бланшар значится одним из авторов книги. В издании, как отмечается на сайте Amazon, будут личные фотографии, рисунки и эксклюзивные интервью с девушкой. Бланшар на своей странице в Instagram* тем временем опубликовала первое селфи после освобождения из тюрьмы. За три часа публикация набрала свыше миллиона лайков. Сейчас Бланшар 32 года. В одном из недавних интервью СМИ она признавалась, что чувствует себя в тюрьме "более свободно", чем когда жила вместе с матерью. Ее история вызвала большой резонанс в американском обществе и легла в основу нескольких телепроектов – в частности, художественного мини-сериала "Притворство" (The Act).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918819197.html
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в мире, россия, amazon
Книга о Джипси Бланшар возглавила профильный раздел Amazon
Книга о Джипси Бланшар, осужденной за убийство матери, возглавила раздел Amazon
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости.
Книга об американке Джипси Роуз Бланшар, осужденной за причастность к убийству собственной матери и освободившейся накануне из тюрьмы, возглавила
тематический раздел онлайн-ритейлера Amazon.
Трагическая история семьи Бланшар потрясла Штаты несколько лет назад. Мать осужденной девушки более 20 лет "ухаживала" за, как ей казалось, дочерью-инвалидом. На деле же женщина сама страдала психическим расстройством и просто выдумала все болезни здоровой дочери. Джипси со временем тайком закрутила интернет-роман с Николасом Годеджоном, предложив ему позднее убить мать, на что он согласился. Юноша получил пожизненное, а Джипси - десять лет, однако позднее срок сократили до семи. Накануне она вышла на свободу.
Американку, осужденную за резонансное убийство матери, выпустили из тюрьмы
В тематическом разделе Amazon, посвященному биографиям мошенников, электронная книга о Бланшар занимает первое место. При этом она пока доступна лишь для предзаказа, а прочитать ее можно будет уже 9 января. Стоимость - $9,99.
Бланшар значится одним из авторов книги. В издании, как отмечается на сайте Amazon, будут личные фотографии, рисунки и эксклюзивные интервью с девушкой.
Бланшар на своей странице в Instagram* тем временем опубликовала первое селфи после освобождения из тюрьмы. За три часа публикация набрала свыше миллиона лайков.
Сейчас Бланшар 32 года. В одном из недавних интервью СМИ она признавалась, что чувствует себя в тюрьме "более свободно", чем когда жила вместе с матерью. Ее история вызвала большой резонанс в американском обществе и легла в основу нескольких телепроектов – в частности, художественного мини-сериала "Притворство" (The Act).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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