https://ria.ru/20231229/kniga-1919060884.html

Книга о Джипси Бланшар возглавила профильный раздел Amazon

Книга о Джипси Бланшар возглавила профильный раздел Amazon - РИА Новости, 29.12.2023

Книга о Джипси Бланшар возглавила профильный раздел Amazon

Книга об американке Джипси Роуз Бланшар, осужденной за причастность к убийству собственной матери и освободившейся накануне из тюрьмы, возглавила тематический... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T21:38

2023-12-29T21:38

2023-12-29T21:39

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Книга об американке Джипси Роуз Бланшар, осужденной за причастность к убийству собственной матери и освободившейся накануне из тюрьмы, возглавила тематический раздел онлайн-ритейлера Amazon. Трагическая история семьи Бланшар потрясла Штаты несколько лет назад. Мать осужденной девушки более 20 лет "ухаживала" за, как ей казалось, дочерью-инвалидом. На деле же женщина сама страдала психическим расстройством и просто выдумала все болезни здоровой дочери. Джипси со временем тайком закрутила интернет-роман с Николасом Годеджоном, предложив ему позднее убить мать, на что он согласился. Юноша получил пожизненное, а Джипси - десять лет, однако позднее срок сократили до семи. Накануне она вышла на свободу. В тематическом разделе Amazon, посвященному биографиям мошенников, электронная книга о Бланшар занимает первое место. При этом она пока доступна лишь для предзаказа, а прочитать ее можно будет уже 9 января. Стоимость - $9,99. Бланшар значится одним из авторов книги. В издании, как отмечается на сайте Amazon, будут личные фотографии, рисунки и эксклюзивные интервью с девушкой. Бланшар на своей странице в Instagram* тем временем опубликовала первое селфи после освобождения из тюрьмы. За три часа публикация набрала свыше миллиона лайков. Сейчас Бланшар 32 года. В одном из недавних интервью СМИ она признавалась, что чувствует себя в тюрьме "более свободно", чем когда жила вместе с матерью. Ее история вызвала большой резонанс в американском обществе и легла в основу нескольких телепроектов – в частности, художественного мини-сериала "Притворство" (The Act).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918819197.html

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