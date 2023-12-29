https://ria.ru/20231229/kamchatka-1918876134.html

На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак

На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак - РИА Новости, 29.12.2023

На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак

Река Авача в Елизовском районе подтопила территорию питомника ездовых собак, сообщает Telegram-канал "Камчатский север". РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T02:49

2023-12-29T02:49

2023-12-29T10:09

камчатка

елизовский район

елизово

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 дек – РИА Новости. Река Авача в Елизовском районе подтопила территорию питомника ездовых собак, сообщает Telegram-канал "Камчатский север". "Питомник ездовых собак "Авача-мэй" затопила река Авача. Собаки в данный момент в безопасности, но все же требуется помощь неравнодушных людей. Нужны сено, доски, волонтёры, отсыпка дамбы и прочее", - говорится в сообщении. Вода из реки разлилась по низменностям и достигла питомника, расположенного в пойменной части реки Авача, примерно в десяти километрах от города Елизово. В питомнике содержится несколько десятков ездовых собак.

камчатка

елизовский район

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камчатка, елизовский район, елизово