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На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак - РИА Новости, 29.12.2023
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02:49 29.12.2023 (обновлено: 10:09 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/kamchatka-1918876134.html
На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак
На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак - РИА Новости, 29.12.2023
На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак
Река Авача в Елизовском районе подтопила территорию питомника ездовых собак, сообщает Telegram-канал "Камчатский север". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T02:49
2023-12-29T10:09
камчатка
елизовский район
елизово
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 дек – РИА Новости. Река Авача в Елизовском районе подтопила территорию питомника ездовых собак, сообщает Telegram-канал "Камчатский север". "Питомник ездовых собак "Авача-мэй" затопила река Авача. Собаки в данный момент в безопасности, но все же требуется помощь неравнодушных людей. Нужны сено, доски, волонтёры, отсыпка дамбы и прочее", - говорится в сообщении. Вода из реки разлилась по низменностям и достигла питомника, расположенного в пойменной части реки Авача, примерно в десяти километрах от города Елизово. В питомнике содержится несколько десятков ездовых собак.
камчатка
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камчатка, елизовский район, елизово
Камчатка, Елизовский район, Елизово
На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак

Река Авача на Камчатке подтопила территорию питомника ездовых собак

© Камчатский Север/TelegramПитомник ездовых собак "Авача-мэй", затопленный вышедшей из берегов рекой Авача. 28 декабря 2023
Питомник ездовых собак Авача-мэй, затопленный вышедшей из берегов рекой Авача. 28 декабря 2023
© Камчатский Север/Telegram
Питомник ездовых собак "Авача-мэй", затопленный вышедшей из берегов рекой Авача. 28 декабря 2023
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 дек – РИА Новости. Река Авача в Елизовском районе подтопила территорию питомника ездовых собак, сообщает Telegram-канал "Камчатский север".
"Питомник ездовых собак "Авача-мэй" затопила река Авача. Собаки в данный момент в безопасности, но все же требуется помощь неравнодушных людей. Нужны сено, доски, волонтёры, отсыпка дамбы и прочее", - говорится в сообщении.
Вода из реки разлилась по низменностям и достигла питомника, расположенного в пойменной части реки Авача, примерно в десяти километрах от города Елизово. В питомнике содержится несколько десятков ездовых собак.
 
КамчаткаЕлизовский районЕлизово
 
 
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