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На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак
На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак - РИА Новости, 29.12.2023
На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак
Река Авача в Елизовском районе подтопила территорию питомника ездовых собак, сообщает Telegram-канал "Камчатский север". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T02:49
2023-12-29T02:49
2023-12-29T10:09
камчатка
елизовский район
елизово
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 дек – РИА Новости. Река Авача в Елизовском районе подтопила территорию питомника ездовых собак, сообщает Telegram-канал "Камчатский север". "Питомник ездовых собак "Авача-мэй" затопила река Авача. Собаки в данный момент в безопасности, но все же требуется помощь неравнодушных людей. Нужны сено, доски, волонтёры, отсыпка дамбы и прочее", - говорится в сообщении. Вода из реки разлилась по низменностям и достигла питомника, расположенного в пойменной части реки Авача, примерно в десяти километрах от города Елизово. В питомнике содержится несколько десятков ездовых собак.
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камчатка, елизовский район, елизово
Камчатка, Елизовский район, Елизово
На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак
Река Авача на Камчатке подтопила территорию питомника ездовых собак
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 дек – РИА Новости. Река Авача в Елизовском районе подтопила территорию питомника ездовых собак, сообщает Telegram-канал "Камчатский север".
"Питомник ездовых собак "Авача-мэй" затопила река Авача. Собаки в данный момент в безопасности, но все же требуется помощь неравнодушных людей. Нужны сено, доски, волонтёры, отсыпка дамбы и прочее", - говорится в сообщении.
Вода из реки разлилась по низменностям и достигла питомника, расположенного в пойменной части реки Авача, примерно в десяти километрах от города Елизово
. В питомнике содержится несколько десятков ездовых собак.