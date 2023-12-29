СМИ заметили пугающее изменение в ситуации на Украине
CNN: Украина обречена на поражение
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. По итогам почти двухлетнего противостояния Украина обречена на негативное завершение конфликта, пишет CNN.
"У Украины будут средства, чтобы выжить, но не победить", — констатировали в статье.
Отсутствие надежд на победу ВСУ подкрепляет тот факт, что контрнаступление с треском провалилось, а западные союзники Украины все чаще дают понять, что больше не могут поддерживать киевский режим, говорится в материале.
"Год назад полный решимости президент Владимир Зеленский приехал прямо с поля битвы при Бахмуте (Артемовске. – Прим. ред.), чтобы выступить перед конгрессом США и встретиться с президентом Джо Байденом. Его чествовали как героя. <…> Год спустя перспективы выглядят гораздо мрачнее", — подчеркнули в публикации.
Кроме того, добавил автор статьи, России удалось выдержать санкции и перестроить свою экономику, что не дает ВСУ никаких шансов на победу.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.