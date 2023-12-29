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СМИ заметили пугающее изменение в ситуации на Украине - РИА Новости, 29.12.2023
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12:53 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/izmenenie-1918941350.html
СМИ заметили пугающее изменение в ситуации на Украине
СМИ заметили пугающее изменение в ситуации на Украине - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ заметили пугающее изменение в ситуации на Украине
По итогам почти двухлетнего противостояния Украина обречена на негативное завершение конфликта, пишет CNN. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:53
2023-12-29T12:53
в мире
украина
сша
россия
джо байден
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. По итогам почти двухлетнего противостояния Украина обречена на негативное завершение конфликта, пишет CNN."У Украины будут средства, чтобы выжить, но не победить", — констатировали в статье.Отсутствие надежд на победу ВСУ подкрепляет тот факт, что контрнаступление с треском провалилось, а западные союзники Украины все чаще дают понять, что больше не могут поддерживать киевский режим, говорится в материале."Год назад полный решимости президент Владимир Зеленский приехал прямо с поля битвы при Бахмуте (Артемовске. – Прим. ред.), чтобы выступить перед конгрессом США и встретиться с президентом Джо Байденом. Его чествовали как героя. &lt;…&gt; Год спустя перспективы выглядят гораздо мрачнее", — подчеркнули в публикации.Кроме того, добавил автор статьи, России удалось выдержать санкции и перестроить свою экономику, что не дает ВСУ никаких шансов на победу.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231229/kompensatsiya-1918909082.html
https://ria.ru/20231229/prizyv-1918896842.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, nbc
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, NBC
СМИ заметили пугающее изменение в ситуации на Украине

CNN: Украина обречена на поражение

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек РИА Новости. По итогам почти двухлетнего противостояния Украина обречена на негативное завершение конфликта, пишет CNN.
"У Украины будут средства, чтобы выжить, но не победить", — констатировали в статье.
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Отсутствие надежд на победу ВСУ подкрепляет тот факт, что контрнаступление с треском провалилось, а западные союзники Украины все чаще дают понять, что больше не могут поддерживать киевский режим, говорится в материале.
"Год назад полный решимости президент Владимир Зеленский приехал прямо с поля битвы при Бахмуте (Артемовске. – Прим. ред.), чтобы выступить перед конгрессом США и встретиться с президентом Джо Байденом. Его чествовали как героя. <…> Год спустя перспективы выглядят гораздо мрачнее", — подчеркнули в публикации.
Кроме того, добавил автор статьи, России удалось выдержать санкции и перестроить свою экономику, что не дает ВСУ никаких шансов на победу.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюзNBC
 
 
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