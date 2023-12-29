https://ria.ru/20231229/izmenenie-1918941350.html

СМИ заметили пугающее изменение в ситуации на Украине

СМИ заметили пугающее изменение в ситуации на Украине - РИА Новости, 29.12.2023

СМИ заметили пугающее изменение в ситуации на Украине

По итогам почти двухлетнего противостояния Украина обречена на негативное завершение конфликта, пишет CNN. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:53

2023-12-29T12:53

2023-12-29T12:53

в мире

украина

сша

россия

джо байден

владимир зеленский

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. По итогам почти двухлетнего противостояния Украина обречена на негативное завершение конфликта, пишет CNN."У Украины будут средства, чтобы выжить, но не победить", — констатировали в статье.Отсутствие надежд на победу ВСУ подкрепляет тот факт, что контрнаступление с треском провалилось, а западные союзники Украины все чаще дают понять, что больше не могут поддерживать киевский режим, говорится в материале."Год назад полный решимости президент Владимир Зеленский приехал прямо с поля битвы при Бахмуте (Артемовске. – Прим. ред.), чтобы выступить перед конгрессом США и встретиться с президентом Джо Байденом. Его чествовали как героя. <…> Год спустя перспективы выглядят гораздо мрачнее", — подчеркнули в публикации.Кроме того, добавил автор статьи, России удалось выдержать санкции и перестроить свою экономику, что не дает ВСУ никаких шансов на победу.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231229/kompensatsiya-1918909082.html

https://ria.ru/20231229/prizyv-1918896842.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, nbc