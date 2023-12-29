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В Екатеринбурге задержали четырех иностранцев, связанных с исламистами - РИА Новости, 29.12.2023
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14:53 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/islamisty-1918983705.html
В Екатеринбурге задержали четырех иностранцев, связанных с исламистами
В Екатеринбурге задержали четырех иностранцев, связанных с исламистами - РИА Новости, 29.12.2023
В Екатеринбурге задержали четырех иностранцев, связанных с исламистами
Силовики задержали в Екатеринбурге четырех иностранных граждан, причастных к финансированию террористических формирований в Сирии, сообщает региональное... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:53
2023-12-29T14:53
происшествия
екатеринбург
россия
сирия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Силовики задержали в Екатеринбурге четырех иностранных граждан, причастных к финансированию террористических формирований в Сирии, сообщает региональное управление ФСБ. "Управлением ФСБ России по Свердловской области в результате спецоперации в Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, причастных к оказанию финансовой помощи представителям запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад"*, находящимся на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности, максимальное наказание по данной статье предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранты арестованы. В ходе обыска по месту жительства у них обнаружены и изъяты предметы, свидетельствующие о приверженности к идеологии радикального ислама. Как уточнили в ведомстве, близкий родственник одного из задержанных был знаком с членами бандподполья Северного Кавказа, в том числе с арабским террористом Хаттабом, ликвидированным российскими силовиками весной 2002 года.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230825/islamisty-1892157326.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, россия, сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Сирия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Екатеринбурге задержали четырех иностранцев, связанных с исламистами

ФСБ задержала в Екатеринбурге четырех иностранцев за финансирование исламистов

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Силовики задержали в Екатеринбурге четырех иностранных граждан, причастных к финансированию террористических формирований в Сирии, сообщает региональное управление ФСБ.
"Управлением ФСБ России по Свердловской области в результате спецоперации в Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, причастных к оказанию финансовой помощи представителям запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад"*, находящимся на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности, максимальное наказание по данной статье предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранты арестованы.
В ходе обыска по месту жительства у них обнаружены и изъяты предметы, свидетельствующие о приверженности к идеологии радикального ислама. Как уточнили в ведомстве, близкий родственник одного из задержанных был знаком с членами бандподполья Северного Кавказа, в том числе с арабским террористом Хаттабом, ликвидированным российскими силовиками весной 2002 года.
* Запрещенная в России террористическая организация
ФСБ РФ пресекла в Крыму деятельности ячейки МТО Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В Крыму разгромили ячейку из исламистов, вербовавших мусульман
25 августа, 10:59
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСирияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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