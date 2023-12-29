https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918968859.html

При обстреле Горловки украинскими войсками повреждена поликлиника

При обстреле Горловки украинскими войсками повреждена поликлиника - РИА Новости, 29.12.2023

При обстреле Горловки украинскими войсками повреждена поликлиника

Поликлиника в жилом массиве "Комсомолец" получила повреждения в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:12

2023-12-29T14:12

2023-12-29T14:12

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Поликлиника в жилом массиве "Комсомолец" получила повреждения в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом украинских террористов повреждена поликлиника в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщили, что украинские войска в 13.20 выпустили по этому району четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231229/obstrel-1918932541.html

https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918897019.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол