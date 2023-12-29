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При обстреле Горловки украинскими войсками повреждена поликлиника - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918968859.html
При обстреле Горловки украинскими войсками повреждена поликлиника
При обстреле Горловки украинскими войсками повреждена поликлиника - РИА Новости, 29.12.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками повреждена поликлиника
Поликлиника в жилом массиве "Комсомолец" получила повреждения в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:12
2023-12-29T14:12
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Поликлиника в жилом массиве "Комсомолец" получила повреждения в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом украинских террористов повреждена поликлиника в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщили, что украинские войска в 13.20 выпустили по этому району четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231229/obstrel-1918932541.html
https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918897019.html
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Горловки украинскими войсками повреждена поликлиника

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками повреждена поликлиника

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Поликлиника в жилом массиве "Комсомолец" получила повреждения в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Обстрелом украинских террористов повреждена поликлиника в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра.
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Украинские войска обстреляли центр Горловки
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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщили, что украинские войска в 13.20 выпустили по этому району четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела общежития училища в Горловке. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Горловке обстрелами повреждены школа и общежитие училища
Вчера, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
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