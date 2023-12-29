https://ria.ru/20231229/germaniya-1918921008.html

Посол заявил, что россиян в Германии продолжают дискриминировать

Посол заявил, что россиян в Германии продолжают дискриминировать - РИА Новости, 29.12.2023

Посол заявил, что россиян в Германии продолжают дискриминировать

Россияне продолжают сталкиваться с дискриминацией в Германии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:29

2023-12-29T11:29

2023-12-29T11:29

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германия

россия

сергей нечаев (дипломат)

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Россияне продолжают сталкиваться с дискриминацией в Германии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Дискриминация соотечественников, к сожалению, присутствует. Конечно, ее масштабы несопоставимы с беспрецедентным всплеском русофобии весной-летом 2022 года", - сказал посол. По его словам, сейчас она приобрела, скорее, латентный характер. "Тем не менее, россияне продолжают сталкиваться с различными ограничениями. Достаточно упомянуть случаи противоправного изъятия германской таможней зарегистрированных в России автомобилей под абсурдным предлогом, будто они способны принести доход, который будет использоваться для дестабилизации ситуации на Украине. В конце года к запретным товарам добавились и рождественские посылки из России", - уточнил дипломат. По его словам, российская сторона предпринимает усилия для помощи пострадавшим, оказывает им консульско-правовую и консультационную поддержку.

https://ria.ru/20230720/vozvrat-1885208183.html

германия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат)