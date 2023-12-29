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Посол заявил, что россиян в Германии продолжают дискриминировать
Посол заявил, что россиян в Германии продолжают дискриминировать - РИА Новости, 29.12.2023
Посол заявил, что россиян в Германии продолжают дискриминировать
Россияне продолжают сталкиваться с дискриминацией в Германии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:29
2023-12-29T11:29
2023-12-29T11:29
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сергей нечаев (дипломат)
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Россияне продолжают сталкиваться с дискриминацией в Германии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Дискриминация соотечественников, к сожалению, присутствует. Конечно, ее масштабы несопоставимы с беспрецедентным всплеском русофобии весной-летом 2022 года", - сказал посол. По его словам, сейчас она приобрела, скорее, латентный характер. "Тем не менее, россияне продолжают сталкиваться с различными ограничениями. Достаточно упомянуть случаи противоправного изъятия германской таможней зарегистрированных в России автомобилей под абсурдным предлогом, будто они способны принести доход, который будет использоваться для дестабилизации ситуации на Украине. В конце года к запретным товарам добавились и рождественские посылки из России", - уточнил дипломат. По его словам, российская сторона предпринимает усилия для помощи пострадавшим, оказывает им консульско-правовую и консультационную поддержку.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Германия, Россия, Сергей Нечаев (дипломат)
Посол заявил, что россиян в Германии продолжают дискриминировать
Посол Нечаев: россияне все еще сталкиваются с дискриминацией в Германии