https://ria.ru/20231229/ekonomika_kitaya-1918854568.html

Похороны китайской экономики снова не удались

Похороны китайской экономики снова не удались - РИА Новости, 29.12.2023

Похороны китайской экономики снова не удались

Уходящий 2023 год принес необычный перелом в оценках того, кто есть кто в мировой экономике — и кто кем будет. Как минимум последние лет пятнадцать аналитики... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:02

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политика

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Уходящий 2023 год принес необычный перелом в оценках того, кто есть кто в мировой экономике — и кто кем будет. Как минимум последние лет пятнадцать аналитики испытывали самые разнообразные чувства, от восторга до ужаса, по поводу роста китайской экономики в целом. Сейчас говорят не о "в целом" (количестве), а о технологическом превосходстве этой страны (новом качестве развития). Пришел конец одному китайскому чуду, началось другое.Этому переходу в массовом сознании помогла Америка, начав весной-летом примитивную информационную агрессию под лозунгом, озвученным Джо Байденом: "у Китая большие проблемы". Туча аналитиков бросилась пугать всех такими проблемами как минимум для того, чтобы замедлить приток инвестиций в КНР. Результат: давно в мировой истории не было такого тщательного разбора и обсуждения того, что происходит по экономической части в Китае. Этим были заняты все и везде, но и в самой КНР в первую очередь.И еще раньше, начиная где-то с 2017 года, та же Америка помогла конкуренту иным образом, развязав против Пекина не просто экономическую войну, а делая упор на удушение его высоких технологий. Тут все начали интересоваться — почему душат (то есть чего испугались) и как оно душится.Итоги дискуссии 2023 года выявили, что у Китая сегодня плохо. Есть кризис перегревшейся строительной отрасли плюс вялый потребительский спрос. И то и другое — из-за жестких и затянувшихся карантинных мер по поводу ковида. Последствия этих мер для экономики и общества сравнимы с большой войной, но так или иначе люди приходят в себя (и начинают потреблять), а остановившиеся стройки в виде целых незаселенных микрорайонов показали одну неожиданную особенность. Оказалось, что банковского кризиса (как в США и мире в 2008 году) в Китае не будет, потому что тамошние банки учли печальный мировой опыт и несильно принимали недвижимость и недострой в залог кредитов. Так что эту проблему постепенно разгребут.Экспорт, видимо, по итогам года упадет на несколько процентов. Что и понятно: в европейском и американском направлении таковому мешали как могли. Плюс не забудем спад или застой, к примеру, у европейцев — они стали плохими покупателями. Зато выросла внешняя торговля КНР и прочие связи по всему Глобальному Югу.Теперь о том, что раньше было не так хорошо видно. Общие (в деньгах) итоги роста за год составят более пяти процентов, что для экономики, по объему примерно равной американской, означает громадный успех. Но при этом происходят чудеса по части солнечной энергии, или выпуска роботов, или интегральных схем — тут рост где на 30, где и на 60 процентов.И во все большей степени это достижения китайских новаторов — вот, например, новогодний список мировых прорывов таковых. У списка есть проблема: трудно понять, что за штука изобретена и почему она прорыв. Первый в мире суперионный гидридно-ионный проводник в условиях окружающей среды — это что и зачем?Но кто-то знает ответы на эти вопросы. Вот оценка американского Фонда информационных технологий и инноваций, который выделил десять самых важных направлений мирового хайтека, отраслей будущего, и смотрит, кто в них преуспевает. Сегодня Китай не лидирует только в трех таких отраслях — в частности, в фармацевтике. А в прочих семи вырвался на первое место в мире, оттеснив западников.Мечты отвадить инвесторов от такой экономики кончились закономерно: целый выводок титанов глобального финансового рынка увеличил свои портфели в Китае или двигается в этом направлении. Юань стал четвертой мировой валютой, используемой в торговле. До доллара ему еще очень далеко, а вот скорость, с которой юань наращивает долю в глобальной торговле, — это нечто невиданное.Общий итог: эта страна сначала стала мировым производственным цехом, сейчас — глобальным лидером чуть не в любых отраслях, которые считаются важными для завтрашнего дня. Цех тоже работает, просто он перестал быть новостью. Причем переход от предыдущей модели к завтрашней прошел под мощным санкционным и прочим давлением бывших лидеров. Осталось посмотреть, как дальше будет происходить этот переход мирового лидерства: при продолжении и усилении того же давления или в более мирной обстановке.

https://ria.ru/20231226/frg-1918250582.html

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