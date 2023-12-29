https://ria.ru/20231229/ekonomika-1919023570.html

Решетников отметил активное развитие экономики Костромской области

Решетников отметил активное развитие экономики Костромской области - РИА Новости, 29.12.2023

Решетников отметил активное развитие экономики Костромской области

Костромская область демонстрирует уверенное развитие по всем направлениям экономики, в частности, прирост инвестиций в этом году составил 15%, что выше, чем в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:24

2023-12-29T17:24

2023-12-29T17:24

костромская область

костромская область

максим решетников

россия

сергей ситников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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КОСТРОМА, 29 дек – РИА Новости. Костромская область демонстрирует уверенное развитие по всем направлениям экономики, в частности, прирост инвестиций в этом году составил 15%, что выше, чем в среднем по России, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Глава Минэкономразвития в пятницу посетил с рабочей поездкой Костромскую область. На встрече с Решетниковым губернатор региона Сергей Ситников отметил, что стабильное развитие экономики региона происходит благодаря эффективным управленческим решениям и мерам господдержки федерального и регионального уровней. Предприятия оперативно приспособились к современным экономическим условиям, нашли новые рынки сбыта. Несмотря на существующие сложности, обеспечено развитие и в ювелирной промышленности, отметил губернатор Сергей Ситников. "Сегодня идет уверенное развитие якорного резидента территории опережающего развития в Галиче, создали там поистине уникальный завод. Запустили производство, уже вышли на максимальный объем. Определили новые рынки сбыта, в том числе на Востоке", - подчеркнул губернатор. Максим Решетников отметил, что экономика Костромской области "адаптировались к новым условиям". "Мы видим действительно по всем цифрам, что идет уверенное развитие Костромской области. Отмечаем рост обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, машиностроения, ювелирки, лесопереработки. Но и важно, что показатель по приросту инвестиций плюс 15%, выше, чем в целом по стране. Это всё итоги вашей активности. В том числе отмечаем работу по привлечению бюджетных кредитов, реструктуризации действующих кредитов", - отметил Максим Решетников. Ранее сообщалось, что в Национальном рейтинге инвестклимата 2023 года Костромская область заняла 19-ю позицию, поднявшись сразу на 15 пунктов. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума назвал регион среди пяти субъектов страны, которые добились наибольшего прогресса по динамике улучшения инвестиционного климата. Отдельно Решетников и Ситников обсудили развитие туризма в Костромской области. В частности, министру представили один из самых известных в стране брендов Костромской области - сыр. На презентации отмечалось, что сегодня в регионе работает семь крупных сыроварен, по инициативе губернатора Сергея Ситникова запатентован товарный знак "Кострома - сырная" и ежегодно проводится Фестиваль сыра, собирающий тысячи костромичей и гостей города. По данным обладминистрации, в прошлом году число туристических поездок к доковидному периоду выросло в регионе на 16%. В этом году прирост к прошлому году – более 30%. Это на 10% больше, чем среднероссийская динамика (19%). "Костромская область выглядит очень достойно по развитию турпотока. Цифры – цифрами, но важна ещё и оценка предпринимателей. А они тоже говорят о росте турпотока. Туризм – точка роста, и его точно надо инвестировать", - подчеркнул Решетников.

https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917963797.html

https://ria.ru/20231116/moloko-1909942946.html

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костромская область, максим решетников, россия, сергей ситников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика