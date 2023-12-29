https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1919023259.html
При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал
При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 29.12.2023
При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:21
2023-12-29T17:21
2023-12-29T17:26
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брянская область
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Брянской областью средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
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брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия
При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал
Богомаз: при уничтожении дрона над Стародубским округом никто не пострадал