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При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 29.12.2023 (обновлено: 17:26 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1919023259.html
При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал
При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 29.12.2023
При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:21
2023-12-29T17:26
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Брянской областью средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
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брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия
При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал

Богомаз: при уничтожении дрона над Стародубским округом никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Брянской областью средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествия
 
 
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