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Названы популярные авиамаршруты для путешествий в 2023 году - РИА Новости, 29.12.2023
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Туризм
 
17:12 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/aviamarshruty-1918636621.html
Названы популярные авиамаршруты для путешествий в 2023 году
Названы популярные авиамаршруты для путешествий в 2023 году - РИА Новости, 29.12.2023
Названы популярные авиамаршруты для путешествий в 2023 году
Определены самые востребованные у самостоятельных туристов авиамаршруты для поездок в 2023 году, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:12
2023-12-29T17:12
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные у самостоятельных туристов авиамаршруты для поездок в 2023 году, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты компании проанализировали данные бронирования билетов на самолет в период с 1 января по 31 декабря. Оказалось, что чаще всего россияне летали в Москву (средняя стоимость билета туда-обратно – десять тысяч рублей), Сочи (16,7 тысячи) и Санкт-Петербург (10,7 тысячи рублей). Столько же стоил визит в Калининград, а в Минводы – 14,6 тысяч рублей (цены за билеты в оба конца).В лидеры зарубежных направлений вошли Турция, Армения, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. При этом заметно вырос спрос на авиаперелеты в Таиланд (на 207 процентов), Азербайджан (на 85 процентов), Сербию (на 61 процент), Грузию (на 44 процента) и ОАЭ (на 40 процентов).Самый востребованный маршрут – в Ереван, средняя стоимость билета в оба конца составила 24,6 тысячи рублей. Визит в Стамбул обходился дороже - в среднем в 29,8 тысячи (стоимость в оба конца), Анталью – 35 тысяч Рублей. За перелет в Баку и обратно путешественники отдавали в среднем 31 тысячу рублей, а в Дубай – 50,5 тысячи рублей. Самым бюджетным маршрутом был Минск (11,3 тысячи рублей за билет в оба конца), а авиабилеты в Ташкент, Алма-Ату, Бишкек и Астану и обратно стоили от 24 до 31 тысячи.
https://ria.ru/20231228/puteshestviya-1918310693.html
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новости - туризм, туризм, туристы, перелеты, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Перелеты, куда можно лететь
Названы популярные авиамаршруты для путешествий в 2023 году

Эксперты назвали Москву и Ереван самыми популярными авиамаршрутами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры рассаживаются по местам в самолете
Пассажиры рассаживаются по местам в самолете - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные у самостоятельных туристов авиамаршруты для поездок в 2023 году, сообщает "Яндекс. Путешествия".
Специалисты компании проанализировали данные бронирования билетов на самолет в период с 1 января по 31 декабря. Оказалось, что чаще всего россияне летали в Москву (средняя стоимость билета туда-обратно – десять тысяч рублей), Сочи (16,7 тысячи) и Санкт-Петербург (10,7 тысячи рублей). Столько же стоил визит в Калининград, а в Минводы – 14,6 тысяч рублей (цены за билеты в оба конца).
В лидеры зарубежных направлений вошли Турция, Армения, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. При этом заметно вырос спрос на авиаперелеты в Таиланд (на 207 процентов), Азербайджан (на 85 процентов), Сербию (на 61 процент), Грузию (на 44 процента) и ОАЭ (на 40 процентов).
Самый востребованный маршрут – в Ереван, средняя стоимость билета в оба конца составила 24,6 тысячи рублей. Визит в Стамбул обходился дороже - в среднем в 29,8 тысячи (стоимость в оба конца), Анталью – 35 тысяч Рублей. За перелет в Баку и обратно путешественники отдавали в среднем 31 тысячу рублей, а в Дубай – 50,5 тысячи рублей. Самым бюджетным маршрутом был Минск (11,3 тысячи рублей за билет в оба конца), а авиабилеты в Ташкент, Алма-Ату, Бишкек и Астану и обратно стоили от 24 до 31 тысячи.
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