https://ria.ru/20231229/aviakompaniya-1918886900.html

Гонконгская авиакомпания отменила ряд рейсов из-за болезни пилотов

Гонконгская авиакомпания отменила ряд рейсов из-за болезни пилотов - РИА Новости, 29.12.2023

Гонконгская авиакомпания отменила ряд рейсов из-за болезни пилотов

Флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific отменила ряд рейсов с середины декабря из-за сезонных заболеваний пилотов, сообщила в пятницу компания. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T07:14

2023-12-29T07:14

2023-12-29T07:14

cathay pacific

гонконг

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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific отменила ряд рейсов с середины декабря из-за сезонных заболеваний пилотов, сообщила в пятницу компания. "Число отсутствующих из-за сезонных заболеваний пилотов в авиакомпании Cathay Pacific в определенные дни декабря превысило ожидаемое. В целом наша деятельность остается нормальной, при этом количество рейсов, выполняемых в пик сезона отпусков, заметно увеличилось", - приводит слова заявления газета South China Morning Post. Отмечается, что компания решила "заблаговременно отменить небольшое количество рейсов", чтобы обеспечить успешное предоставление услуг в целом. "Общее количество отмен с середины декабря составляет менее 1% от всех выполненных пассажирских рейсов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231229/murashko-1918866376.html

гонконг

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cathay pacific, гонконг