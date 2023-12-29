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Гонконгская авиакомпания отменила ряд рейсов из-за болезни пилотов - РИА Новости, 29.12.2023
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07:14 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/aviakompaniya-1918886900.html
Гонконгская авиакомпания отменила ряд рейсов из-за болезни пилотов
Гонконгская авиакомпания отменила ряд рейсов из-за болезни пилотов - РИА Новости, 29.12.2023
Гонконгская авиакомпания отменила ряд рейсов из-за болезни пилотов
Флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific отменила ряд рейсов с середины декабря из-за сезонных заболеваний пилотов, сообщила в пятницу компания. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:14
2023-12-29T07:14
cathay pacific
гонконг
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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific отменила ряд рейсов с середины декабря из-за сезонных заболеваний пилотов, сообщила в пятницу компания. "Число отсутствующих из-за сезонных заболеваний пилотов в авиакомпании Cathay Pacific в определенные дни декабря превысило ожидаемое. В целом наша деятельность остается нормальной, при этом количество рейсов, выполняемых в пик сезона отпусков, заметно увеличилось", - приводит слова заявления газета South China Morning Post. Отмечается, что компания решила "заблаговременно отменить небольшое количество рейсов", чтобы обеспечить успешное предоставление услуг в целом. "Общее количество отмен с середины декабря составляет менее 1% от всех выполненных пассажирских рейсов", - говорится в заявлении.
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cathay pacific, гонконг
Cathay Pacific, Гонконг
Гонконгская авиакомпания отменила ряд рейсов из-за болезни пилотов

Авиакомпания Гонконга Cathay Pacific отменила ряд рейсов из-за болезни пилотов

© РИА Новости / Григорий ОвдиенкоСамолет авиакомпании Cathay Pacific Airways
Самолет авиакомпании Cathay Pacific Airways - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Григорий Овдиенко
Самолет авиакомпании Cathay Pacific Airways. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific отменила ряд рейсов с середины декабря из-за сезонных заболеваний пилотов, сообщила в пятницу компания.
"Число отсутствующих из-за сезонных заболеваний пилотов в авиакомпании Cathay Pacific в определенные дни декабря превысило ожидаемое. В целом наша деятельность остается нормальной, при этом количество рейсов, выполняемых в пик сезона отпусков, заметно увеличилось", - приводит слова заявления газета South China Morning Post.
Отмечается, что компания решила "заблаговременно отменить небольшое количество рейсов", чтобы обеспечить успешное предоставление услуг в целом.
"Общее количество отмен с середины декабря составляет менее 1% от всех выполненных пассажирских рейсов", - говорится в заявлении.
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