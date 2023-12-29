https://ria.ru/20231229/artilleriya-1918881244.html

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении группу пехоты ВСУ

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении группу пехоты ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки российских войск "Запад" нанесли огневое поражение пехоте ВСУ на... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T05:07

2023-12-29T05:07

2023-12-29T05:07

специальная военная операция на украине

донбасс

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907605306_0:208:2903:1841_1920x0_80_0_0_56668ec0eaccc2f6b213b0a1d7cb7363.jpg

ЛУГАНСК, 29 дек – РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки российских войск "Запад" нанесли огневое поражение пехоте ВСУ на купянском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач нанесли огневое поражение живой силе противника, прикрыв тем самым нашу пехоту на переднем крае", - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что задачу артиллеристы выполнили с первого выстрела, после чего вступили с ВСУ в артиллерийскую дуэль. "На купянском направлении сейчас идет активная контрбатарейная борьба, когда наша артиллерия с закрытых позиций обменивается ударами с артиллерией противника. И тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка. Впрочем, битва всегда, и в этот раз тоже, длится недолго. Противник быстро замолкает, доказывая, что огневое превосходство явно за российскими бойцами", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20231220/artilleriya-1916851602.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, вооруженные силы украины, россия