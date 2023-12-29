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Артиллерия уничтожила на Купянском направлении группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/artilleriya-1918881244.html
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении группу пехоты ВСУ
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении группу пехоты ВСУ
Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки российских войск "Запад" нанесли огневое поражение пехоте ВСУ на... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T05:07
2023-12-29T05:07
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ЛУГАНСК, 29 дек – РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки российских войск "Запад" нанесли огневое поражение пехоте ВСУ на купянском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач нанесли огневое поражение живой силе противника, прикрыв тем самым нашу пехоту на переднем крае", - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что задачу артиллеристы выполнили с первого выстрела, после чего вступили с ВСУ в артиллерийскую дуэль. "На купянском направлении сейчас идет активная контрбатарейная борьба, когда наша артиллерия с закрытых позиций обменивается ударами с артиллерией противника. И тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка. Впрочем, битва всегда, и в этот раз тоже, длится недолго. Противник быстро замолкает, доказывая, что огневое превосходство явно за российскими бойцами", - отметили в Минобороны.
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донбасс, вооруженные силы украины, россия
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Артиллерия уничтожила на Купянском направлении группу пехоты ВСУ

Расчеты "Гиацинтов-Б" уничтожили на Купянском направлении группу пехоты ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 дек – РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки российских войск "Запад" нанесли огневое поражение пехоте ВСУ на купянском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач нанесли огневое поражение живой силе противника, прикрыв тем самым нашу пехоту на переднем крае", - сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что задачу артиллеристы выполнили с первого выстрела, после чего вступили с ВСУ в артиллерийскую дуэль.
"На купянском направлении сейчас идет активная контрбатарейная борьба, когда наша артиллерия с закрытых позиций обменивается ударами с артиллерией противника. И тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка. Впрочем, битва всегда, и в этот раз тоже, длится недолго. Противник быстро замолкает, доказывая, что огневое превосходство явно за российскими бойцами", - отметили в Минобороны.
Уничтожение командного пункта и пехоты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении командные пункты ВСУ
20 декабря, 05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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