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СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС - РИА Новости, 29.12.2023
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18:13 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/argentina-1919032185.html
СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС
СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшийся от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации, пишет газета La Nación. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:13
2023-12-29T18:13
в мире
аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшийся от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации, пишет газета La Nación. "В письмах он выразил президентам желание встретиться с каждым из них", - отмечает газета. Ранее аргентинские СМИ сообщили, что главам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказывается от вступления в организацию с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20231229/reshenie-1919010695.html
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в мире, аргентина, хавьер милей, брикс
В мире, Аргентина, Хавьер Милей, БРИКС
СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС

La Nacion: президент Аргентины Милей хочет встретиться с лидерами БРИКС

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19Хавьер Милей, президент Аргентины
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19
Хавьер Милей, президент Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшийся от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации, пишет газета La Nación.
"В письмах он выразил президентам желание встретиться с каждым из них", - отмечает газета.
Ранее аргентинские СМИ сообщили, что главам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказывается от вступления в организацию с 1 января 2024 года.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
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В миреАргентинаХавьер МилейБРИКС
 
 
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