https://ria.ru/20231229/argentina-1919032185.html

СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС

СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС - РИА Новости, 29.12.2023

СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшийся от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации, пишет газета La Nación. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:13

2023-12-29T18:13

2023-12-29T18:13

в мире

аргентина

хавьер милей

брикс

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшийся от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации, пишет газета La Nación. "В письмах он выразил президентам желание встретиться с каждым из них", - отмечает газета. Ранее аргентинские СМИ сообщили, что главам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказывается от вступления в организацию с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231229/reshenie-1919010695.html

аргентина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, аргентина, хавьер милей, брикс