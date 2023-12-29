https://ria.ru/20231229/argentina-1919032185.html
СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС
СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшийся от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации, пишет газета La Nación. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:13
2023-12-29T18:13
2023-12-29T18:13
в мире
аргентина
хавьер милей
брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшийся от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации, пишет газета La Nación. "В письмах он выразил президентам желание встретиться с каждым из них", - отмечает газета. Ранее аргентинские СМИ сообщили, что главам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказывается от вступления в организацию с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20231229/reshenie-1919010695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, хавьер милей, брикс
В мире, Аргентина, Хавьер Милей, БРИКС
СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС
La Nacion: президент Аргентины Милей хочет встретиться с лидерами БРИКС