Рейтинг@Mail.ru
У Курил зафиксировали два повторных землетрясения - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 28.12.2023 (обновлено: 16:33 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/zemletryaseniya-1918756376.html
У Курил зафиксировали два повторных землетрясения
У Курил зафиксировали два повторных землетрясения - РИА Новости, 28.12.2023
У Курил зафиксировали два повторных землетрясения
Два подземных толчка зафиксировали вслед за землетрясением магнитудой 6,5 у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:56
2023-12-28T16:33
тихий океан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек — РИА Новости. Два подземных толчка зафиксировали вслед за землетрясением магнитудой 6,5 у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. &quot;Землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8 произошли в Тихом океане, у побережья Курил, 28 декабря, в 20:37 (12:37 мск) и 21:07 (13:07 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 113 и 128 километрах юго-восточнее острова Итуруп&quot;, — рассказала собеседница агентства.Она отметила, что данные об ощущаемости уточняются.Сегодня Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Курильских островов. Его зафиксировали в 9:15 по времени UTC (12:15 мск). Эпицентр располагался в 107 километрах к юго-востоку от российского города Курильска.
https://ria.ru/20231228/zemletryasenie-1918730607.html
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тихий океан
Тихий океан
У Курил зафиксировали два повторных землетрясения

У побережья Курил зафиксировали два повторных землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек — РИА Новости. Два подземных толчка зафиксировали вслед за землетрясением магнитудой 6,5 у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
«

"Землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8 произошли в Тихом океане, у побережья Курил, 28 декабря, в 20:37 (12:37 мск) и 21:07 (13:07 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 113 и 128 километрах юго-восточнее острова Итуруп", — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что данные об ощущаемости уточняются.
Сегодня Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Курильских островов. Его зафиксировали в 9:15 по времени UTC (12:15 мск). Эпицентр располагался в 107 километрах к юго-востоку от российского города Курильска.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Турции произошло землетрясение
12:50
 
Тихий океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала