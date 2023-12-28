https://ria.ru/20231228/zemletryaseniya-1918756376.html

У Курил зафиксировали два повторных землетрясения

У Курил зафиксировали два повторных землетрясения - РИА Новости, 28.12.2023

У Курил зафиксировали два повторных землетрясения

Два подземных толчка зафиксировали вслед за землетрясением магнитудой 6,5 у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:56

2023-12-28T13:56

2023-12-28T16:33

тихий океан

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек — РИА Новости. Два подземных толчка зафиксировали вслед за землетрясением магнитудой 6,5 у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8 произошли в Тихом океане, у побережья Курил, 28 декабря, в 20:37 (12:37 мск) и 21:07 (13:07 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 113 и 128 километрах юго-восточнее острова Итуруп", — рассказала собеседница агентства.Она отметила, что данные об ощущаемости уточняются.Сегодня Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Курильских островов. Его зафиксировали в 9:15 по времени UTC (12:15 мск). Эпицентр располагался в 107 километрах к юго-востоку от российского города Курильска.

https://ria.ru/20231228/zemletryasenie-1918730607.html

тихий океан

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тихий океан