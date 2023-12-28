https://ria.ru/20231228/zaderzhanie-1918826523.html

Жителя Читы задержали за пожар, в котором сгорели 34 автомобиля

Жителя Читы задержали за пожар, в котором сгорели 34 автомобиля - РИА Новости, 28.12.2023

Жителя Читы задержали за пожар, в котором сгорели 34 автомобиля

Мужчину, который поджег нежилой дом с рядом стоящими 34 автомобилями в Чите, задержали, общий материальный ущерб оценивается в 50 миллионов рублей, сообщается... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:07

2023-12-28T18:07

2023-12-28T18:18

происшествия

чита

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мужчину, который поджег нежилой дом с рядом стоящими 34 автомобилями в Чите, задержали, общий материальный ущерб оценивается в 50 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по забайкальскому краю сообщали, что стоянка с 30 автомобилями сгорела ночью в Чите. Уточняется, что на момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша гаражного бокса на площади 400 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы в здании была проведена разведка, людей в помещениях не обнаружили. "При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции "Северный" УМВД России по городу Чите установили ранее неоднократно судимого местного жителя 1982 года рождения, который подозревается в поджоге строения... Всего сгорело 34 автомобиля. Общий материальный ущерб оценивается в 50 миллионов рублей. Действия злоумышленника квалифицированы по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате осмотра места происшествия, проведённого сотрудниками полиции и госпожнадзора, установлено, что очаг возгорания был в помещении. Как уточняется, злоумышленник ранее проживал в этом доме. Ночью он вернулся туда, чтобы забрать свои вещи. В доме никого не было и, уходя, он поджёг верхнюю одежду, висевшую у выхода. Деревянное помещение быстро загорелось, после чего огонь перекинулся на находившиеся вблизи машины на автостоянке.

https://ria.ru/20231206/podzhog-1914121999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)