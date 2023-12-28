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Хуситы потребовали участия Эр-Рияда в договоренности о мире в Йемене - РИА Новости, 28.12.2023
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14:02 28.12.2023 (обновлено: 14:03 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/yemen-1918758073.html
Хуситы потребовали участия Эр-Рияда в договоренности о мире в Йемене
Хуситы потребовали участия Эр-Рияда в договоренности о мире в Йемене - РИА Новости, 28.12.2023
Хуситы потребовали участия Эр-Рияда в договоренности о мире в Йемене
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) отказывается подписывать "дорожную карту" об урегулировании конфликта в Йемене, если Саудовская Аравия... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:02
2023-12-28T14:03
в мире
йемен
саудовская аравия
оман
ансар алла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 28 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) отказывается подписывать "дорожную карту" об урегулировании конфликта в Йемене, если Саудовская Аравия будет участвовать в церемонии подписания только в качестве посредника, а не как сторона конфликта, заявилРИА Новости один из лидеров движения. Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что ООН, Саудовская Аравия и султанат Оман готовят к подписанию в начале января в Мекке разработанную ими с участием сторон конфликта в Йемене "дорожную карту", которая включает в себя шаги по установлению мира в стране. "Ансар Алла" отказывается подписывать предлагаемую "дорожную карту" по достижению мира в Йемене, если другой стороной, которая подпишет соглашение, не будет Саудовская Аравия", - отметил источник. Он добавил, что у руководства "Ансар Алла" возникли сомнения по поводу недавнего заявления спецпосланника ООН по Йемену Ханса Грундберга, в котором говорилось о приверженности сторон реализации мер по улучшению условий жизни в Йемене, прекращению огня и возобновлению политического процесса. По его словам, в "Ансар Алла" считают, что не международно признанное правительство Йемена, а королевство Саудовская Аравия является основной стороной конфликта после того, как оно возглавило арабскую коалицию против хуситов в 2015 году. Ранее стало известно, что хуситы и международно признанное правительство Йемена, а также делегация Саудовской Аравии на переговорах в султанате Омане договорились о шагах по установлению мира, в том числе о выплате Эр-Риядом зарплат за год всем госслужащим в Йемене, прекращении блокады северного Йемена и возобновлении экспорта нефти и газа из этой страны.
https://ria.ru/20231220/yemen-1917000420.html
https://ria.ru/20231219/khusity-1916834999.html
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в мире, йемен, саудовская аравия, оман, ансар алла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Саудовская Аравия, Оман, Ансар Алла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы потребовали участия Эр-Рияда в договоренности о мире в Йемене

Хуситы отказываются подписывать дорожную карту о мире в Йемене без Эр-Рияда

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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КАИР, 28 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) отказывается подписывать "дорожную карту" об урегулировании конфликта в Йемене, если Саудовская Аравия будет участвовать в церемонии подписания только в качестве посредника, а не как сторона конфликта, заявилРИА Новости один из лидеров движения.
Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что ООН, Саудовская Аравия и султанат Оман готовят к подписанию в начале января в Мекке разработанную ими с участием сторон конфликта в Йемене "дорожную карту", которая включает в себя шаги по установлению мира в стране.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла
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"Ансар Алла" отказывается подписывать предлагаемую "дорожную карту" по достижению мира в Йемене, если другой стороной, которая подпишет соглашение, не будет Саудовская Аравия", - отметил источник.
Он добавил, что у руководства "Ансар Алла" возникли сомнения по поводу недавнего заявления спецпосланника ООН по Йемену Ханса Грундберга, в котором говорилось о приверженности сторон реализации мер по улучшению условий жизни в Йемене, прекращению огня и возобновлению политического процесса.
По его словам, в "Ансар Алла" считают, что не международно признанное правительство Йемена, а королевство Саудовская Аравия является основной стороной конфликта после того, как оно возглавило арабскую коалицию против хуситов в 2015 году.
Ранее стало известно, что хуситы и международно признанное правительство Йемена, а также делегация Саудовской Аравии на переговорах в султанате Омане договорились о шагах по установлению мира, в том числе о выплате Эр-Риядом зарплат за год всем госслужащим в Йемене, прекращении блокады северного Йемена и возобновлении экспорта нефти и газа из этой страны.
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В миреЙеменСаудовская АравияОманАнсар АллаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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