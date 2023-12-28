https://ria.ru/20231228/yemen-1918758073.html

Хуситы потребовали участия Эр-Рияда в договоренности о мире в Йемене

Хуситы потребовали участия Эр-Рияда в договоренности о мире в Йемене - РИА Новости, 28.12.2023

Хуситы потребовали участия Эр-Рияда в договоренности о мире в Йемене

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) отказывается подписывать "дорожную карту" об урегулировании конфликта в Йемене, если Саудовская Аравия... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:02

2023-12-28T14:02

2023-12-28T14:03

в мире

йемен

саудовская аравия

оман

ансар алла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067172_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_00f9badf7c199b0d42d921aa601b78eb.jpg

КАИР, 28 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) отказывается подписывать "дорожную карту" об урегулировании конфликта в Йемене, если Саудовская Аравия будет участвовать в церемонии подписания только в качестве посредника, а не как сторона конфликта, заявилРИА Новости один из лидеров движения. Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что ООН, Саудовская Аравия и султанат Оман готовят к подписанию в начале января в Мекке разработанную ими с участием сторон конфликта в Йемене "дорожную карту", которая включает в себя шаги по установлению мира в стране. "Ансар Алла" отказывается подписывать предлагаемую "дорожную карту" по достижению мира в Йемене, если другой стороной, которая подпишет соглашение, не будет Саудовская Аравия", - отметил источник. Он добавил, что у руководства "Ансар Алла" возникли сомнения по поводу недавнего заявления спецпосланника ООН по Йемену Ханса Грундберга, в котором говорилось о приверженности сторон реализации мер по улучшению условий жизни в Йемене, прекращению огня и возобновлению политического процесса. По его словам, в "Ансар Алла" считают, что не международно признанное правительство Йемена, а королевство Саудовская Аравия является основной стороной конфликта после того, как оно возглавило арабскую коалицию против хуситов в 2015 году. Ранее стало известно, что хуситы и международно признанное правительство Йемена, а также делегация Саудовской Аравии на переговорах в султанате Омане договорились о шагах по установлению мира, в том числе о выплате Эр-Риядом зарплат за год всем госслужащим в Йемене, прекращении блокады северного Йемена и возобновлении экспорта нефти и газа из этой страны.

https://ria.ru/20231220/yemen-1917000420.html

https://ria.ru/20231219/khusity-1916834999.html

йемен

саудовская аравия

оман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, саудовская аравия, оман, ансар алла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году