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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде - РИА Новости, 28.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде
Взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:07
2023-12-28T17:07
2023-12-28T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Миргород, сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве в городе пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде
Зеркало недели: взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области на Украине