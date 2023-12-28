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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде - РИА Новости, 28.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:07 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/vzryv-1918812613.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде - РИА Новости, 28.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде
Взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:07
2023-12-28T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
николаевская область
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Миргород, сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве в городе пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
полтавская область
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в мире, украина, полтавская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде

Зеркало недели: взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области на Украине

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«
"Миргород, сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрыве в городе пока не поступало.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьНиколаевская область
 
 
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