https://ria.ru/20231228/vzryv-1918812613.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде - РИА Новости, 28.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде

Взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:07

2023-12-28T17:07

2023-12-28T17:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Миргород, сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве в городе пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, полтавская область, николаевская область