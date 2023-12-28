https://ria.ru/20231228/vzaimodeystvie-1918826016.html

Спикеры верхних палат парламентов Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие

Спикеры верхних палат парламентов Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие - РИА Новости, 28.12.2023

Спикеры верхних палат парламентов Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие

Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова обсудила в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:05

2023-12-28T18:05

2023-12-28T18:05

парламентское собрание союза беларуси и россии

валентина матвиенко

наталья кочанова

белоруссия

россия

парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии

национальное собрание белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568194417_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_69258db5cc0b77f63b2ea95289a91462.jpg

МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова обсудила в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко взаимодействие на международных площадках, сообщила пресс-служба Совета республики Национального собрания Белоруссии. "Состоялся телефонный разговор председателя Совета республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента. Отмечается, что "в ходе разговора спикеры верхних палат парламентов Беларуси и России обсудили основные вопросы развития двусторонних отношений, взаимодействие на международных площадках, а также наметили перспективные направления дальнейшей работы парламентариев".

https://ria.ru/20231228/sotrudnichestvo-1918717184.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентина матвиенко, наталья кочанова, белоруссия, россия, парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, национальное собрание белоруссии