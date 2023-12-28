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Спикеры верхних палат парламентов Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие - РИА Новости, 28.12.2023
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18:05 28.12.2023
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Спикеры верхних палат парламентов Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие
Спикеры верхних палат парламентов Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие - РИА Новости, 28.12.2023
Спикеры верхних палат парламентов Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие
Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова обсудила в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:05
2023-12-28T18:05
парламентское собрание союза беларуси и россии
валентина матвиенко
наталья кочанова
белоруссия
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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова обсудила в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко взаимодействие на международных площадках, сообщила пресс-служба Совета республики Национального собрания Белоруссии. "Состоялся телефонный разговор председателя Совета республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента. Отмечается, что "в ходе разговора спикеры верхних палат парламентов Беларуси и России обсудили основные вопросы развития двусторонних отношений, взаимодействие на международных площадках, а также наметили перспективные направления дальнейшей работы парламентариев".
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валентина матвиенко, наталья кочанова, белоруссия, россия, парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, национальное собрание белоруссии
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Спикеры верхних палат парламентов Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВстреча членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. 5 марта 2020
Встреча членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. 5 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Встреча членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. 5 марта 2020
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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова обсудила в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко взаимодействие на международных площадках, сообщила пресс-служба Совета республики Национального собрания Белоруссии.
"Состоялся телефонный разговор председателя Совета республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента.
Отмечается, что "в ходе разговора спикеры верхних палат парламентов Беларуси и России обсудили основные вопросы развития двусторонних отношений, взаимодействие на международных площадках, а также наметили перспективные направления дальнейшей работы парламентариев".
Заместитель председателя госкомитета по науке и технологиям (ГКНТ) Белоруссии Татьяна Столярова - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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12:20
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВалентина МатвиенкоНаталья КочановаБелоруссияРоссияПарламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и РоссииНациональное собрание Белоруссии
 
 
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