https://ria.ru/20231228/vzaimodeystvie-1918826016.html
Спикеры верхних палат парламентов Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие
Спикеры верхних палат парламентов Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие - РИА Новости, 28.12.2023
Спикеры верхних палат парламентов Белоруссии и РФ обсудили взаимодействие
Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова обсудила в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:05
2023-12-28T18:05
2023-12-28T18:05
парламентское собрание союза беларуси и россии
валентина матвиенко
наталья кочанова
белоруссия
россия
парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии
национальное собрание белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568194417_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_69258db5cc0b77f63b2ea95289a91462.jpg
МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова обсудила в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко взаимодействие на международных площадках, сообщила пресс-служба Совета республики Национального собрания Белоруссии. "Состоялся телефонный разговор председателя Совета республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента. Отмечается, что "в ходе разговора спикеры верхних палат парламентов Беларуси и России обсудили основные вопросы развития двусторонних отношений, взаимодействие на международных площадках, а также наметили перспективные направления дальнейшей работы парламентариев".
https://ria.ru/20231228/sotrudnichestvo-1918717184.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568194417_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_30754a3674fd3c66ecc09b8ff648031d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, наталья кочанова, белоруссия, россия, парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, национальное собрание белоруссии
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Валентина Матвиенко, Наталья Кочанова, Белоруссия, Россия, Парламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и России, Национальное собрание Белоруссии