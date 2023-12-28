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Путин провел рабочую встречу с Чемезовым - РИА Новости, 28.12.2023
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14:11 28.12.2023 (обновлено: 15:38 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/vstrecha-1918760827.html
Путин провел рабочую встречу с Чемезовым
Путин провел рабочую встречу с Чемезовым - РИА Новости, 28.12.2023
Путин провел рабочую встречу с Чемезовым
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, предложил обсудить гособоронзаказ. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:11
2023-12-28T15:38
ростех
сергей чемезов
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, предложил обсудить гособоронзаказ."Начнем с гособоронзаказа?" - предложил глава государства и передал Чемезову слово для доклада.
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ростех, сергей чемезов, владимир путин
Ростех, Сергей Чемезов, Владимир Путин
Путин провел рабочую встречу с Чемезовым

Путин попросил Чемезова доложить о ситуации с гособоронзаказом

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи. 28 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи. 28 декабря 2023
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, предложил обсудить гособоронзаказ.
"Начнем с гособоронзаказа?" - предложил глава государства и передал Чемезову слово для доклада.
ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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РостехСергей ЧемезовВладимир Путин
 
 
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