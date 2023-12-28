https://ria.ru/20231228/vstrecha-1918760827.html
Путин провел рабочую встречу с Чемезовым
Путин провел рабочую встречу с Чемезовым - РИА Новости, 28.12.2023
Путин провел рабочую встречу с Чемезовым
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, предложил обсудить гособоронзаказ. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:11
2023-12-28T14:11
2023-12-28T15:38
ростех
сергей чемезов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918792366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_760a47f32cac20d1ff2f58bc8d26a300.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, предложил обсудить гособоронзаказ."Начнем с гособоронзаказа?" - предложил глава государства и передал Чемезову слово для доклада.
https://ria.ru/20231218/tekhnika-1916402581.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918792366_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_b5303bded7a7f9d7a9dffb5df6e06344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, сергей чемезов, владимир путин
Ростех, Сергей Чемезов, Владимир Путин
Путин провел рабочую встречу с Чемезовым
Путин попросил Чемезова доложить о ситуации с гособоронзаказом