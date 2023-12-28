https://ria.ru/20231228/voyna-1918791824.html

Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию

Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию - РИА Новости, 28.12.2023

Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" ведущего производителя мотовездеходов и... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:35

2023-12-28T15:35

2023-12-28T15:35

украина

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" ведущего производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes из Китая. "Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны ведущего производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Утверждается, что китайская компания продолжает сотрудничать с РФ и поставлять технику на российский рынок. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20231004/knr-1900397979.html

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, китай, в мире