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Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию
Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию - РИА Новости, 28.12.2023
Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" ведущего производителя мотовездеходов и... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:35
2023-12-28T15:35
2023-12-28T15:35
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" ведущего производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes из Китая. "Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны ведущего производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Утверждается, что китайская компания продолжает сотрудничать с РФ и поставлять технику на российский рынок. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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украина, китай, в мире
Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию
НАПК Украины внесло в список спонсоров войны китайский Shandong Odes
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список
"международных спонсоров войны" ведущего производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes из Китая.
"Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны ведущего производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Утверждается, что китайская компания продолжает сотрудничать с РФ и поставлять технику на российский рынок.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
Пекин резко выступил против решения Киева по списку "спонсоров войны"