https://ria.ru/20231228/vologodchina-1918829465.html
Филимонов: Вологодчина развивает экономическое партнерство с Китаем
Филимонов: Вологодчина развивает экономическое партнерство с Китаем - РИА Новости, 28.12.2023
Филимонов: Вологодчина развивает экономическое партнерство с Китаем
В регион поступают иностранные инвестиции, в частности из Китайской Народной Республики, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:26
2023-12-28T18:26
2023-12-28T18:26
вологодская область
георгий филимонов
выставка-форум "россия"
китай
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В регион поступают иностранные инвестиции, в частности из Китайской Народной Республики, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Заявление прозвучало в четверг на пленарной дискуссии "Вологодская область: траектории развития" на полях международной выставки-форума "Россия". "Только что приходил к нам на встречу наш давний друг и соратник, торгпред посольства Китая Лю Сюэсун (полномочный министр, начальник отдела по торгово-экономическим вопросам – ред.), который подтвердил заключение соглашений о побратимстве с провинциями Китайской Народной Республики и о новых бизнес-проектах", - рассказал Филимонов. По словам главы региона, китайских инвесторов интересует лесопромышленный комплекс, металлургия, производство минеральных удобрений и многие другие промышленные объекты. "Готовим к запуску ОЭЗ "Вологодская". В наших планах также активизация всех территорий опережающего развития, где будут созданы особые условия для инвесторов. Поиск инвестиций – в нашем графике 24/7", - рассказал Филимонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, выставка-форум "россия", китай
Вологодская область, Георгий Филимонов, Выставка-форум "Россия", Китай
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В регион поступают иностранные инвестиции, в частности из Китайской Народной Республики, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Заявление прозвучало в четверг на пленарной дискуссии "Вологодская область: траектории развития" на полях международной выставки-форума "Россия".
"Только что приходил к нам на встречу наш давний друг и соратник, торгпред посольства Китая Лю Сюэсун (полномочный министр, начальник отдела по торгово-экономическим вопросам – ред.), который подтвердил заключение соглашений о побратимстве с провинциями Китайской Народной Республики и о новых бизнес-проектах", - рассказал Филимонов.
По словам главы региона, китайских инвесторов интересует лесопромышленный комплекс, металлургия, производство минеральных удобрений и многие другие промышленные объекты.
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"Готовим к запуску ОЭЗ "Вологодская". В наших планах также активизация всех территорий опережающего развития, где будут созданы особые условия для инвесторов. Поиск инвестиций – в нашем графике 24/7", - рассказал Филимонов
.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.