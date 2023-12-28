https://ria.ru/20231228/vologodchina-1918829465.html

Филимонов: Вологодчина развивает экономическое партнерство с Китаем

Филимонов: Вологодчина развивает экономическое партнерство с Китаем - РИА Новости, 28.12.2023

Филимонов: Вологодчина развивает экономическое партнерство с Китаем

В регион поступают иностранные инвестиции, в частности из Китайской Народной Республики, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:26

2023-12-28T18:26

2023-12-28T18:26

вологодская область

георгий филимонов

выставка-форум "россия"

китай

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В регион поступают иностранные инвестиции, в частности из Китайской Народной Республики, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Заявление прозвучало в четверг на пленарной дискуссии "Вологодская область: траектории развития" на полях международной выставки-форума "Россия". "Только что приходил к нам на встречу наш давний друг и соратник, торгпред посольства Китая Лю Сюэсун (полномочный министр, начальник отдела по торгово-экономическим вопросам – ред.), который подтвердил заключение соглашений о побратимстве с провинциями Китайской Народной Республики и о новых бизнес-проектах", - рассказал Филимонов. По словам главы региона, китайских инвесторов интересует лесопромышленный комплекс, металлургия, производство минеральных удобрений и многие другие промышленные объекты. "Готовим к запуску ОЭЗ "Вологодская". В наших планах также активизация всех территорий опережающего развития, где будут созданы особые условия для инвесторов. Поиск инвестиций – в нашем графике 24/7", - рассказал Филимонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231211/blagoustroystvo-1915142982.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, выставка-форум "россия", китай